By Euronews и AP

Мировые лидеры усиливают давление на Хамас и Израиль с целью достижения перемирия. Бликен и Кэмерон считают последнее предложение Израиля "чрезвычайно щедрым".

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Представители ХАМАС покинули Каир после переговоров по новому предложению о прекращении огня в секторе Газа. Ожидается, что они вернутся с письменным ответом, но неизвестно, когда именно.

В Тель -Авиве сотни израильтян требовали заключить соглашение о прекращении огня и немедленном освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

"Нам надоело это правительство, нам надоел весь процесс, мы хотим заключить сделку по заложникам сейчас, мы хотим, чтобы заложники вернулись домой", - говорит участница акции протеста.

ХАМАС до сих пор отказывался принимать предложения, которые считал приемлемыми Израиль. Палетсинская группировка выражала готовнорсть особвдить всех заложников лишь в обмен на полное прекращение боевых действий Израиля в Газе и вывод войск ЦАХАЛ с территории сектора.

Израиль предлагал лишь длитедьное прекращени огня, носатвив за собой право по его окончании возобновить наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС принять последнее предложение Израиля о перемирии в Газе и соглашении об освобождении заложников, назвав его "чрезвычайно щедрым".

Это произошло после того, как делегация ХАМАС покинула Каир поздно вечером в понедельник после продолжительных обсуждений с египетскими посредниками.

Условия сделки не были обнародованы. Однако израильские СМИ сообщили, что Израиль смягчил свою позицию и теперь требует освобождения 33 заложников (а не 40) в обмен на освобождение около 900 палестинских заключенных.

Считается, что ХАМАС удерживает около 100 израильтян в секторе Газа.

Согласно египетским источникам, палестинская группировка вернется с письменным ответом на предложение о перемирии, но сроки не указываются.

"На рассмотрение организации ХАМАС поступило чрезвычайно щедрое предложение Израиля, и на данный момент единственным препятствием для жителей Газы и прекращения огня является ХАМАС, — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. - Они должны принять решение, и они должны принять его быстро. Мы стремимся к этому, я надеюсь, что они примут правильное решение, и мы сможем кардинально изменить динамику",

Это мнение разделяет и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Мне кажется, что сейчас, вы знаете, давайте будем откровенны, налицо очень щедрое предложение - вы знаете, устойчивое 40-дневное прекращение огня, освобождение потенциально тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение этих заложников, которые находятся в плену уже более 200 дней".

Израильская делегация, состоящая из сотрудников службы безопасности, отправится во вторник для обсуждения сделки с египетскими посредниками, сообщают израильские СМИ.

До сих пор организация ХАМАС отклонила ряд предложений, согласованных Египтом, Катаром и Соединенными Штатами и одобренных Израилем. По словам Блинкена, даже не достигнув соглашения, сейчас крайне важно улучшить условия в Газе.

"Мы также не ждем прекращения огня, чтобы принять необходимые меры для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе", — заявил Блинкен министрам иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в понедельник.

Он дал комментарий после прибытия в Саудовскую Аравию, первый пункт своего ближневосточного турне, включающего поездки в Иорданию и Израиль во вторник и среду.

Один из вопросов заключается в том, будет ли этого достаточно, чтобы преодолеть опасения ХАМАС по поводу второго этапа прекращения огня.

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Организация ХАМАС потребовала гарантий того, что окончательное освобождение всех заложников позволит полностью положить конец продолжающемуся почти семь месяцев нападению Израиля на сектор Газа и выводу войск ЦАХАЛ с опустошенной территории.

Израиль предлашает лишь длительную паузу, обещая возобновить наступление, как только она закончится.

В течение нескольких месяцев переговоров этот вопрос неоднократно препятствовал усилиям посредников США, Египта и Катара.

В понедельник организация ХАМАС заявила, что обеспечение постоянного прекращения огня является краеугольным камнем для проработки деталей переговоров и успеха соглашения с Израилем.

Представитель организации ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану подчеркнул необходимость выполнения требований палестинского народа, включая «постоянное прекращение огня, вывод войск из сектора Газа и возвращение беженцев».

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При посредничестве Египта Израиль предложил вариант последнего соглашения о прекращении огня, предупредив, что это "последний шанс заключить перемирие", прежде чем израильская армия начнет наземную операцию в городе Рафах на юге Газы, где укрываются более 1,5 млн палестинцев.