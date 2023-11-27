Сколько денег остаётся у европейцев в конце месяца?

В каких странах домохозяйства откладывают больше всего? Всё дело в привычке и "менталитете", или это объясняется структурными причинами? Как войны в мире и другие потрясения влияют на наше финансовое поведение? Обзор Euronews Business.

РЕКЛАМА

Откладывать или не откладывать – вот в чем вопрос. А ещё было бы что откладывать. Согласно последним данным Евростата, в прошлом году жители ЕС предпочитали не тратить 1/8 своих доходов.

В 2022 году домохозяйства в ЕС откладывали в среднем 12,7% своего располагаемого дохода, а в еврозоне этот показатель был выше – 13,7%.

По определению статистического агентства, располагаемый доход – это сумма, которой домохозяйства действительно располагают и которую они тратят по своему усмотрению после оплаты счетов и т. д.

"Если вы зарабатываете 100 евро, то 78,3 евро вы тратите, остаётся 12,7 евро, и вам решать, что с ними делать", – поясняет главный экономист Astères Сильвен Берсенжер.

При этом, по его словам, в большинстве стран ЕС уровень сбережений составляет от 10% до 15%. Это гораздо выше, чем в США, где, по данным Statista, в сентябре 2023 года физические лица откладывали лишь 3,4% своих доходов.

Самая "бережливая" страна – Германия

Немцы демонстрируют самые высокие показатели валового накопления (19,91). За Германией расположились Нидерланды (19,44) и Люксембург (18,14).

Есть и те, кто находится в "красной зоне" с отрицательной нормой сбережений: жители Польши и Греции, к примеру, тратят больше, чем зарабатывают. Того, что они зарабатывают, недостаточно для финансирования их потребления, поэтому они берут кредиты или используют сбережения, накопленные в прошлом.

В 2022 году в 12 странах ЕС уровень сбережений был ниже 10,0%. В Польше и Греции он был отрицательным – -0,8% и -4,0% соответственно. Eurostat

Однако в странах Европы существуют большие различия в экономическом поведении, говорит Луиджи Гизо, научный сотрудник Центра экономических и политических исследований (CEPR): "Есть те, кто тратит всё, и те, кто откладывает значимую часть своего дохода".

Уровень сбережений в разных странах сильно отличается, так же как и в разных семьях. Луиджи Гуизо Научный сотрудник Центра экономических исследований (CEPR)

Богатство, безусловно, является одним из факторов, объясняющих систематические различия в уровне сбережений. "Мы видим, что жители стран с более низким уровнем доходов с трудом удовлетворяют свои потребности и поэтому способны откладывать крайне мало, – отмечает главный экономист компании Astères Сильвен Берсенжер.

Это касается и Греции, которая испытывает большие экономические трудности и ввела ряд мер жёсткой экономии, что привело к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

"Отрицательная норма накоплений показывает, что греки ещё не вышли из кризиса. С другой стороны, страны с наибольшими сбережениями, как правило, богаче", – пояснил эксперт.

Некоторые аналитики указывают и на культурные различия в финансовых привычках. По данным ОЭСР, немцы в течение последних двух десятилетий стабильно откладывали более 8% своего располагаемого дохода.

Луиджи Гуизо не согласен с этим аргументом: "Различия между Германией и Грецией существуют не потому, что греки обожают тратить, а немцы – нет. 20 лет назад норма сбережений в ФРГ была низкой".

На уровень сбережений в стране влияет множество экономических переменных, например, демографическая структура страны. "Молодые работающие люди, как правило, откладывают больше, чем пенсионеры, у которых поток доходов ниже", – говорит Гуизо.

Рост потребления в Европе

По данным Евростата, в 2022 году европейцы откладывали меньше, чем в 2021 году (16,4%), что позволило простимулировать рост потребления домохозяйств и вернуть его на доковидный уровень.

"Это отражает желание вернуться к нормальной жизни", – резюмирует Элен Бодшон, экономист BNP Paribas.

Уровень сбережений домохозяйств в ЕС возвращается к уровню, существовавшему до пандемии, считает эксперт. Eurostat

"Во время пандемии на досуге можно было поставить крест, в то время как их доходы европейцев в целом сохранились. Это вызвало аномальный скачок нормы сбережений по всему Союзу", – анализирует Бодшон.

Между тем 2022 год ознаменовался фазой экономического подъёма, что объясняет более низкую норму сбережений по сравнению с предыдущим годом.

РЕКЛАМА

Однако последовавшие потрясения, включая вторжение России в Украину и связанный с этим рост стоимости жизни, также внесли коррективы в сберегательное поведение домохозяйств. "Экономическая неопределённость, вероятно, оказывает давление на потребление домохозяйств и способствует более предусмотрительному накоплению сбережений", – отметила она.

Ещё одним фактором, побуждающим европейцев откладывать, а не тратить, является рост процентных ставок. "Сейчас дорогие кредиты, а за сбережения предлагается повышенное вознаграждение: существует реальный финансовый стимул хранить деньги в банке", – говорит Бодшон.

Повысится ли норма сбережений?

По прогнозам экспертов, в следующем году уровень сбережений населения изменится незначительно.

"Мы прогнозируем несколько более позитивную картину в следующем году. По мере снижения инфляции и ослабления последствий экономических потрясений домохозяйства, скорее всего, будут меньше беспокоиться о будущем и больше тратить", – утверждает Бодшон.

"Но прогнозирование подразумевает вероятность ошибки, поэтому давайте поговорим через год и посмотрим, насколько мы были правы", – добавила она.