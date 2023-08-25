Реальная заработная плата снизилась в большинстве европейских стран после того, как рекордно высокая инфляция свела на нет большую часть роста номинальной зарплаты. Какие страны пострадали в наибольшей степени?

В 2022 году темпы инфляции в странах ЕС резко возросли, достигнув уровня, не наблюдавшегося в предыдущие четыре десятилетия. В период с 1997 по декабрь 2021 года в Евросоюзе максимальная годовая инфляция составляла всего 4,4% (июль 2008 года).

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В октябре 2022 года она достигла 11,5%. После этого пика рост цен начали снижаться, но в июне 2023-го рост все еще составлял в ЕС 6,4%.

Влияние COVID-19 и вторжения России на Украину

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Employment Outlook 2023 Artificial Intelligence and the Labour Market, значительный скачок цен последовал за пандемией COVID-19.

Цены начали расти в 2021 году в связи с быстрым восстановлением после пандемии и из-за уязвимостей в цепочках поставок.

Затем - в 2022 году - вторжение РФ в Украину вновь резко подтолкнуло инфляцию.

Годовая инфляция в ЕС (январь 1997-июнь 2023 гг.)

Домохозяйства с трудом справляются с возникшим кризисом стоимости жизни. За последний год почти все страны ЕС повысили почасовую ставку, но это повышение было номинальным. Другими словами, инфляция не учитывалась.

По состоянию на первый квартал 2023 года реальная почасовая заработная плата за последние 12 месяцев снизилась в 22 странах Европы (из 24, где проводилось исследование). То есть номинальный рост был ниже инфляции, что, соответственно, привело к падению реальной зарплаты.

В период с первого квартала 2022 по 2023 год реальная почасовая заработная плата выросла только в Бельгии (2,9%) и Нидерландах (0,4%).

Снижение реальной зарплаты за этот период варьировалось от 0,8% в Люксембурге до 15,6% в Венгрии.

Изменения в реальной почасовой оплате труда (первые кварталы 2022 и 2023 гг.)

В ряде стран ЕС снижение было значительным: реальная почасовая заработная плата упала более чем на 5%.

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За Венгрией следуют Латвия (-13,4%), Чехия (-10,4%) и Швеция (-8,4%).

Снижение реальной зарплаты во Франции и Германии

Реальная почасовая заработная плата также снизилась во Франции (1,8%), Великобритании (2,9%) и Германии (3,3%).

Номинальная почасовая зарплата выросла во всех 24 странах, включенных в список, причем темпы роста варьировались от 0,6% в Финляндии до 13,6% в Литве.

Изменения в номинальной оплате труда между первым кварталом 2022 и 2023 годов

В годовом исчислении рост номинальной почасовой заработной платы составил 9,8% в Венгрии, 6,1% в Великобритании и 4,2% во Франции.

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Очевидно, что всего этого оказалось недостаточно, за исключением Бельгии и Нидерландов, где темпы инфляции все равно превышали номинальный рост заработной платы.

Годовой рост инфляции (первый квартал 2023 года)

Годовой уровень инфляции за первые кварталы 2022-2023 годов варьировался от 3,2% в Швейцарии до 25,4% в Венгрии. В целом по ЕС за этот период он составил 9,4%.

Гармонизированный индекс потребительских цен за этот период также вырос на 9% в Великобритании, на 8,2% в Германии и на 6% во Франции.

Реальная заработная плата после пандемии COVID

Как изменилась реальная заработная плата в Европе с начала пандемии COVID-19?

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В настоящее время реальная зарплата в большинстве стран находится ниже уровня до пандемии, несмотря на наблюдавшийся в последнее время рост номинальной оплаты труда.

Данные ОЭСР показывают, что реальная почасовая заработная плата в период между последними кварталами 2019 и 2022 годов снизилась в большинстве стран Европы, входящих в ОЭСР.

Кумулятивное изменение реальной почасовой заработной платы в период с IV квартала 2019 года по IV квартал 2022 года

Кумулятивное изменение реальной почасовой заработной платы за эти три года варьировалось от -9,6% в Эстонии до 7,1% в Литве. За этот период реальная зарплата снизилась в 18 из 25 стран.

Реальная почасовая заработная плата выросла на 1,9% в Великобритании, за ней следует Франция (1,5%). В Германии она снизилась на 3,2%.

В низкооплачиваемых отраслях дела обстоят лучше

В то время как реальная заработная плата в целом снижается, работники низкооплачиваемых отраслей зачастую находятся в относительно лучшем положении, говорится в докладе ОЭСР.

Изменения между первыми кварталами 2022 и 2023 годов показали, что реальная зарплата в низкооплачиваемых отраслях была выше, чем в высокооплачиваемых, в 13 странах Европы из 23, по которым имеются данные.

Отличным примером этого является Греция. Реальная заработная плата в низкооплачиваемых отраслях выросла на 5,1%, в то время как в высокооплачиваемых она снизилась на 2,9%.

Причем в этой группе изменения были лучше, чем в среднеоплачиваемых отраслях в 14 странах.

Однако это нельзя считать закономерностью, поскольку изменения в высокооплачиваемых отраслях несколько лучше, чем в низкооплачиваемых, в некоторых странах, например в Италии, Португалии и Великобритании.

Изменения в реальной почасовой зарплате по отраслям (первые кварталы 2022-го и 20023 годов):

Отрасли объединены в три большие группы.

Низкооплачиваемые отрасли: Услуги размещения и питания, административные и вспомогательные услуги, искусство, развлечения и отдых, оптовая и розничная торговля

Среднеоплачиваемые отрасли: Транспортировка и хранение, обрабатывающая промышленность, прочие услуги, операции с недвижимостью, строительство

Высокооплачиваемые отрасли: Здравоохранение и социальная работа, образование, профессиональная деятельность, информация и связь, финансы и страхование