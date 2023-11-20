Единая Европа и разные зарплаты

By Indrabati Lahiri

Зарплаты в Исландии в среднем в 3 раза выше, чем в Греции. Сколько зарабатывают европейцы и что делает Брюссель для гармонизации рынка труда? Обзор Euronews.

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Право на информацию, защита от дискриминации, гарантии занятости – в целом в Евросоюзе жёстко регулируют наёмный труд, при этом в центре внимания законодателей всегда находятся индивидуальные условия труда и права работников.

Однако, когда речь заходит о заработной плате в разных странах ЕС, всё ещё наблюдаются значительные различия, зависящие от ряда факторов, таких как уровень инфляции или покупательский спрос.

Зарплаты европейцев: разрыв между странами

По данным Statista, в 2022 году средняя годовая заработная плата варьировалась от 24 067 евро в Греции до 73 642 евро в Исландии.

Самими высокооплачиваемыми рынками труда в 2022 году стали Исландия (73 642 евро), Люксембург (72 529 евро), Швейцария (67 605 евро), Бельгия (63 758 евро) и Дания (59 405 евро), а в число стран с самыми низкими зарплатами в ЕС входят Греция (24 067 евро), Словакия (24 337 евро), Венгрия (26 376 евро), Португалия (29 540 евро) и Чешская Республика (30 967 евро).

По данным Евростата, средняя почасовая стоимость рабочей силы в ЕС составила 30,5 евро. Средняя годовая заработная плата одиноких работников без детей составляла 26 136 евро. Работающие пары с двумя детьми получали в среднем 55 573 евро в год.

Нескорректированный гендерный разрыв (т. е. без учёта различий в образовании, опыте работы и сфере деятельности) в оплате труда в 2021 году составил 12,7%, причём наибольший разрыв наблюдался в Эстонии (20,5%), а наименьший – в Люксембурге (-0,2%). Однако, по данным Европейской комиссии, по итогам 2023 года разрыв в оплате труда достигнет 13%.

Это означает, что женщины зарабатывают 87 центов на каждый евро, заработанный мужчинами.

Что делается для преодоления разрыва в оплате труда?

Ещё в 2020 году Еврокомиссия объявила о стратегии, направленной на преодоление этого разрыва к 2025 году. Вслед за этим в июне 2023 году вступила в силу Директива ЕК о прозрачности оплаты труда, на реализацию которой был выделен фонд в размере 6,1 млн евро. Новое законодательство устанавливает чёткие рамки для применения концепции "равноценного труда" и помогает работникам бороться с дискриминацией.

Как правило, самыми высокооплачиваемыми отраслями в Европе являются финансы, страхование, электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, розничная торговля и образование. Меньше всего зарабатывают в строительстве, гостиничном бизнесе и на ассистентских должностях в административной сфере.

Почему Исландия и Люксембург лидируют по уровню зарплат?

Высокие зарплаты в Исландии обусловлены тем, что большая часть персонала в этих странах работает по коллективным договорам. Некоторый рост был также обусловлен добавлением льгот во время санитарного кризиса, а также восстановлением почасовой оплаты труда на фоне экономического спада, вызванного пандемией.

К тому же Исландия является одной из самых дорогих стран мира со стабильно высокой инфляцией, что также способствует тому, что работники требуют повышения заработной платы. С марта 2019 года в Исландии было подписано 326 трудовых соглашений, при этом более 90% работников состоят в профсоюзах.

В Люксембурге больше всего платят в финансовом и банковском секторах: в большинстве банков и кредитных учреждений трудятся опытные и востребованные специалисты с нужными дипломами. При этом многие из них – экспаты.

Кроме того, в Люксембурге каждые два года пересматривается минимальная социальная заработная плата в сравнении со средней заработной платой и динамикой цен, что позволяет поддерживать стандарты оплаты труда на высоком уровне. Однако заработная плата во многом зависит от отраслей, подразделений банков, стажа, возраста, а также образования и опыта.

Это может приводить к значительным различиям даже в рамках одной отрасли в зависимости от конкретной должности сотрудника. С 2015 года средняя заработная плата в Люксембурге остаётся практически неизменной на фоне снижения производительности труда.

Другие истории успеха

Рынок труда Швейцарии во многом схож с люксембургским, поскольку обе страны опираются в основном на банки и сектор финансовых услуг. Однако в Швейцарии налоги намного ниже, чем в странах ЕС.

Бельгия также в значительной степени опирается на индексацию заработной платы как "белых", так и "синих воротничков". В 2022 году в королевстве был зафиксирован самый высокий уровень индексации за последние 50 лет, поскольку стремительный рост инфляции и неконтролируемые цены на энергоносители негативно сказались на покупательной способности работников.

В Дании существует несколько уникальная модель рынка труда, основанная на балансе между гибкостью и безопасностью. Это позволяет не устанавливать минимальную заработную плату, а давать возможность работникам и работодателям самостоятельно договариваться о размере заработной платы.

В то же время законы, касающиеся увольнений, не столь жёсткие, а количество судебных разбирательств по ним достаточно мало. Существуют фонды страхования от безработицы, в которые датчане могут вносить взносы по подписке, пока работают. Это обеспечивает им пособие по безработице сроком до двух лет на случай, если они впоследствии потеряют работу.

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В конце списка

Экономика и рынок труда Греции в целом всё ещё не оправились от кризиса суверенного долга, поэтому средняя заработная плата и минимальный размер оплаты труда в стране гораздо ниже, чем в других странах Европы. Кроме того, в последнее время правительство стремится обеспечить вчерашних студентов, которым можно платить меньше.

Португалия столкнулась с проблемой низкой производительности труда, а также с растущей тенденцией к найму краткосрочных сезонных работников для поддержания туристического сектора страны. Снижение заработной платы также привело к тому, что многие люди ушли из активно развивающегося сектора недвижимости.

Технический спад в Венгрии, возможно, способствовал снижению заработной платы в последнее время, поскольку меньшее число компаний могли позволить себе расходы на оплату труда. Однако исторически сложилось так, что низкая стоимость жизни в Венгрии была ключевым фактором слабого роста зарплат, хотя сейчас, когда в стране наблюдается более высокая инфляция, ситуация постепенно меняется.

С другой стороны, Чехия столкнулась с более культурологической проблемой: большинство работников не решаются вести переговоры о повышении зарплаты. В результате даже профсоюзы оказались слабее, чем следовало бы, и не могут оказать существенного влияния на решение насущных проблем.