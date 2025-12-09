Андрей Бабиш назначен премьер-министром Чехии

Президент Чехии Петр Павел назначил новым премьер-министром Андрея Бабиша - лидера движения "Акция недовольных граждан", победившей на октябрьских парламентских выборах. Бабиш принял присягу в Праге.

71-летний политик возглавит трехпартийное коалиционное правительство из 16 человек. Кандидатуры на должности министров предложены, ожидается, что президент Чехии назначит их в начале следующей недели. По правительственной программе Нижняя палата парламента, как сообщается, может проголосовать 13 января.

Андрей Бабиш Бабиш занимал пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Последние годы был в оппозиции. В ноябре движение "Акции недовольных граждан" заключила коалиционное соглашение с популистской партией "Автомобилисты для себя" и партией "Свобода и прямая демократия", критикующей НАТО и ЕС. Вместе представители трех политических сил займут 108 из 200 мест в Палате депутатов.

Возвращение Бабиша, поддерживаемого крайними евроскептическими партиями, может ослабить поддержку обороны Украины от полномасштабного вторжения России.