Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Андрей Бабиш назначен премьер-министром Чехии

Назначенный премьер-министром Андрей Бабиш и (слева) президент Чехии Петр Павел. Прага, Чешская Республика, 9 декабря 2025 года.
Назначенный премьер-министром Андрей Бабиш и (слева) президент Чехии Петр Павел. Прага, Чешская Республика, 9 декабря 2025 года. Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Бабиш принял присягу в качестве премьер-министра Чехии. 71-летний политик возглавит трехпартийное коалиционное правительство из 16 человек.

Президент Чехии Петр Павел назначил новым премьер-министром Андрея Бабиша - лидера движения "Акция недовольных граждан", победившей на октябрьских парламентских выборах. Бабиш принял присягу в Праге.

71-летний политик возглавит трехпартийное коалиционное правительство из 16 человек. Кандидатуры на должности министров предложены, ожидается, что президент Чехии назначит их в начале следующей недели. По правительственной программе Нижняя палата парламента, как сообщается, может проголосовать 13 января.

Андрей Бабиш Бабиш занимал пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Последние годы был в оппозиции. В ноябре движение "Акции недовольных граждан" заключила коалиционное соглашение с популистской партией "Автомобилисты для себя" и партией "Свобода и прямая демократия", критикующей НАТО и ЕС. Вместе представители трех политических сил займут 108 из 200 мест в Палате депутатов.

Возвращение Бабиша, поддерживаемого крайними евроскептическими партиями, может ослабить поддержку обороны Украины от полномасштабного вторжения России.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Италия. Региональные выборы в Кампании, Апулии и Венето

Бельгия достигла соглашения по бюджету, но общенациональные забастовки продолжаются

Виктор Орбан и Петер Мадьяр начали предвыборную кампанию в городе Дьере