СМИ: Белый дом отверг предложение Мадуро уйти в отставку в течение следующих двух-трех лет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро машет рукой по окончании конференции по международному праву в Каракасе, Венесуэла, пятница, 14 ноября 2025 г.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро машет рукой по окончании конференции по международному праву в Каракасе, Венесуэла, пятница, 14 ноября 2025 г. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Lucia Blasco и AP
Опубликовано
Опубликовано
Поделиться Close Button

Власти США отвергли предложение Николаса Мадуро уйти в отставку после переходного периода в два-три года. В Вашингтоне рассматривают варианты военной операции против Венесуэлы, пишет газета The New York Times.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время неофициальных переговоров с США заявил, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет, однако это предложение не было принято Вашингтоном, сообщают газета The New York Times и информагентство АР со ссылкой на источники.

Предложение включает в себя предоставление американским энергетическим компаниям доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы.

Согласно источнику AP, венесуэльские чиновники предложили, чтобы на время переходного периода вице-президент Делси Родригес заняла пост главы государства и пробыла на нем до 2031 года,не выдвигая своей кандидатуры на переизбрание.

В Вашингтоне это предложение было отклонено, поскольку США по-прежнему не признают легитимность правительства Мадуро и "любая отсрочка в передаче власти со стороны Мадуро для Белого дома неприемлема", пишет NYT.

По данным The New York Times, администрация США рассматривает варианты военной операции против Венесуэлы, в том числе использование сил специального назначения для захвата Мадуро в рамках более широкой стратегии по обеспечению безопасности в Карибском море.

С сентября американские военные совершили несколько рейдов против судов, подозреваемых в контрабанде наркотиков в Карибском бассейне, в том числе против тех, что выходили из портов Венесуэлы.

Мадуро: СМИ искажают информацию

Согласно сообщениям, Белый дом оценивает различные варианты оказания давления на правительство Венесуэлы, включая ужесточение санкций, дипломатические действия и увеличение военного присутствия в регионе.

По данным источников The New York Times, Трамп одобрил планы ЦРУ по проведению тайных операций на территории Венесуэлы.

Николас Мадуро считает действия США "враждебной осадой".

В телевизионном обращении Мадуро заявил, что предложения об уходе в отставку не было. По его словам, СМИ искажают информацию, чтобы "разделить наш народ". Он также предупредил, что любые иностранные военные действия будут иметь последствия для региона, и подтвердил, что Венесуэла открыта для диалога при условии уважения ее суверенитета.

Мадуро пошутил по поводу заявления Трампа, что тот разрешил ЦРУ действовать в Венесуэле: "Неужели кто-то может поверить, что ЦРУ не работает в нашей стране уже 60 лет?"

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес также назвала "план отставки Мадуро" фальшивой новостью.

В январе этого года Николас Мадуро был приведен к присяге на третий шестилетний срок, несмотря на независимые данные о том, что прошлогодние выборы он проиграл.

