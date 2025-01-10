Ключ к двойному захвату власти в Венесуэле: Мадуро действует силой

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Исторический день, в который решится будущее Венесуэлы после более чем двух десятилетий правления чавистов: впервые оппозиция смогла продемонстрировать свою победу на выборах , опубликовав результаты голосования и опровергнув официальный результат, предложенный Национальным избирательным центром, который находится в руках Николаса Мадуро.

Это привело к тому, чтомеждународное сообщество в основном признало лидера оппозицииЭдмундо Гонсалеса Уррутиа избранным президентом. После этого началась волна репрессий, насилия и произвольных арестов, которая может закончиться в эту пятницу, если к власти придёт дипломат.

Эдмундо Гонсалес может быть задержан

В Мирафлоресе не хотят переходить к демократии. Они никогда не признавали поражения и, не желая сотрудничать, выдали ордер на арест Гонсалеса. Оппозиционер в эту пятницу намерен вернуться из изгнания в Испании после поездки по Америке, в ходе которой он встретился с несколькими поддерживающими его лидерами, от аргентинского Хавьера Милея до Джо Байдена.

Эти дни отмечены и эскалации внутренней напряженности в Венесуэле , вызванной арестом правой руки Гонсалеса, Марии Корины Мачадо. Она подверглась нападению, организованному чавистами во время предвыборной кампании после несколько попыток заставиь её замолчать. И не только её. По данным Foro Penal, в стране насчитывается 1 794 политических заключенных .

Как арестовали Марию Корину Мачадо?

Лидер Vente Venezuela Хосе Ролон рассказал подробности ареста в интервью международному новостному каналу "NTN24".

"Марию Корину перехватили 17 мотоциклов, бронированных машин и беспилотников, они стреляли в нее, а когда она оказалась на земле, её похитили", - сказал он.

Николас Мадуро контролирует все институты власти в Венесуэле и опирается на поддержку вооруженных сил. Он вооружил страну, чтобы иметь возможность вновь занять свой пост. Тем временем Эдмундо Гонсалес разработал стратегию из-за рубежа, которая пока остается неизвестной.

Эпицентр глобальной борьбы за свободу и демократию находится в Венесуэле Эдмундо Гонсалес Уррита лидер оппозиции Венесуэлы

"Я по-прежнему намерен вернуться в Венесуэлу и занять пост, на который меня избрали", - заявил Гонсалес в недавнем интервью телеканалу RTVE. -

Это необычный сценарий: два человека претендуют на пост президента страны, один из которых легитимен, а другой - нелегитимен.

Как и планировалось, Эдмундо Гонсалес прибудет в Каракас в сопровождении нескольких бывших ибероамериканских президентов. Над ними также висит угроза ареста со стороны чавистов. Вопрос в том, что произойдет, когда они прибудут в страну. Есть прецеденты, указывающие даже на возможное препятствие при посадке со стороны службы контроля воздушного пространства, что и произошло во время избирательного процесса, когда рейс с бывшими президентами Латинской Америки, прибывшими для наблюдения за процессом,** не смог приземлиться.

Позиция иберо-американских стран

По этому случаю Гонсалеса будут сопровождать, в частности, члены мексиканской партии PAN Висенте Фокс и Фелипе Кальдерон. Правда в том, что Мадуро больше не поддерживают даже нынешние левые лидеры Латинской Америки. Президент Чили заявил, что в Венесуэле нет свободы.**

"Я человек левых взглядов, и от левых я говорю, что правительство Николаса Мадуро - это диктатура", - сказал Габриэль Борик.

Эквадор поддерживает оппозицию, а президент Даниэль Нобоа обвинил Мадуро в том, что тот сеет в стране "смерть и несчастья". Сторонник "чавизма" Густаво Петро, президент Колумбии, отказался лично присутствовать на инаугурации Николаса Мадуро и направит своего посла.

Николас Мадуро теряет союзников

Также следует отметить отсутствие представителей Мексики и Бразилии, которые более вяло осуждалиотсутствие демократии в Венесуэле, но также не приедут на театральную инаугурацию Мадуро.

При таком раскладе единственными союзниками Мадуро остаются Россия, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.

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Избранный президент США Дональд Трамп призвал уважать суверенное решение венесуэльцев на избирательных участках. Такую же позицию занял Джо Байден.

Демонстрации по всему миру

Тем временем венесуэльская диаспора мобилизуется и выходит на улицы в крупных городах по всему миру: в Париже, Майами, Нью-Йорке и Мадриде прошли демонстрации в поддержку демократии в Венесуэле.

В столице Испании в четверг на площади Пуэрта-дель-Соль прошёл большой митинг, в котором приняли участие несколько политических лидеров, и не исключено, что в эту пятницу пройдут новые акции протеста.

Протесты в поддержку демократии в Венесуэле. Natacha Pisarenko/Copyright 2025. The AP. All rights reserved

"За свободу и против тирании", - заявил лидер Национальной народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, рядом с которым стояли президент Мадридского сообщества и член партии Исабель Диас Аюсо.

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"Теперь не хватает только того, чтобы вооруженные силы сделали этот шаг вперед", - сказала она.

В свою очередь, лидер VOX Сантьяго Абаскаль, также присутствовавший на марше, назвал Мадуро "узурпатором" и заявил, что он "должен пасть". Все они раскритиковали испанское правительство за отстуствие чёткой позиции.

Через несколько минут после этих демонстраций по всему миру состоялась самая важная - в Каракасе. Она закончилась арестом Марии Корины Мачадо, который потряс страну и международное сообщество, пока не было подтверждено ее освобождение. Теперь все надеются, что Эдмундо Гонсалеса не постигнет та же участь.