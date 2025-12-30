Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
30-й удар США по «наркокатерам»

Американские военные заявили, что в понедельник совершили еще одну атаку на судно, обвиняемое в контрабанде наркотиков в восточной части Тихого океана, в результате которой погибли два человека.
Американские военные заявили, что в понедельник совершили еще одну атаку на судно, обвиняемое в контрабанде наркотиков в восточной части Тихого океана, в результате которой погибли два человека.
By Euronews
Опубликовано
Число погибших с начала морской операции достигло 107 человек

Вооружённые силы США сообщили об уничтожении ещё одного судна предполагаемых наркоторговцев, уже 30-го меньше чем за три месяца. Отмечается, что катер был замечен и уничтожен в Тихом океане. На его борту погибли два человека, потерь среди американских военнослужащих нет.

Президент Дональд Трамп утверждает, что всё это — часть вооружённой операции против наркокартелей, задача которой — сократить приток наркотиков в Штаты. Военные в своих докладах каждый раз подчёркивают, что разведка подтвердила факт принадлежности потопленных судов флоту наркоторговцев. Однако власти США не публикуют эти доказательства.

На этом фоне президент США сообщил и об ударе по наземному объекту на территории Венесуэлы: по-видимому, причалу или наркофабрике, Дональд Трамп не стал раскрывать подробности.

Американские журналисты же полагают, что это были портовые сооружения, используемые для отгрузки наркотиков; удар был нанесён ещё в начале декабря, в результате, по имеющимся данным, никто не пострадал.

