30-й удар США по «наркокатерам»

Вооружённые силы США сообщили об уничтожении ещё одного судна предполагаемых наркоторговцев, уже 30-го меньше чем за три месяца. Отмечается, что катер был замечен и уничтожен в Тихом океане. На его борту погибли два человека, потерь среди американских военнослужащих нет.

Президент Дональд Трамп утверждает, что всё это — часть вооружённой операции против наркокартелей, задача которой — сократить приток наркотиков в Штаты. Военные в своих докладах каждый раз подчёркивают, что разведка подтвердила факт принадлежности потопленных судов флоту наркоторговцев. Однако власти США не публикуют эти доказательства.

На этом фоне президент США сообщил и об ударе по наземному объекту на территории Венесуэлы: по-видимому, причалу или наркофабрике, Дональд Трамп не стал раскрывать подробности.

Американские журналисты же полагают, что это были портовые сооружения, используемые для отгрузки наркотиков; удар был нанесён ещё в начале декабря, в результате, по имеющимся данным, никто не пострадал.