Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

На прошлой неделе, в конце длинного туристического сезона в Венеции, семья ортодоксальных евреев подверглась физическому насилию во время вечерней прогулки по городу, когда группа нападавших жестоко избила их, плевала на них и кричала: "Свободу Палестине!".

Такого рода нападения стали повседневным явлением для евреев Европы.

От французских подростков-евреев, которых высадили из самолёта по пути из летнего лагеря, и синагог, подожжённых и испачканных угрожающими граффити и экскрементами по всему континенту, до еврейских студентов, подвергающихся насилию в университетских кампусах – всё это стало новой нормой для евреев в Европе.

За последние два года антисемитизм на всём континенте вспыхнул с невиданной для многих поколений жестокостью.

Этот новый массовый всплеск ненависти к евреям начался 7 октября 2023 года, в день, когда мир стал свидетелем варварства такого масштаба, о котором мало кто мог подумать в XXI веке.

Террористы ХАМАС ворвались в Израиль, убив более 1200 человек, похитив сотни, включая малышей и переживших Холокост, изнасиловав и искалечив несметное количество людей, и оставив после себя разрушения, которые потрясли человечество.

Это был самый смертоносный день для евреев со времён Холокоста, и на очень короткий миг мир, казалось, объединился в отвращении и осуждении.

Однако за два года, прошедших с того ужасного дня, произошло нечто глубоко тревожное. Вместо солидарности евреи по всей Европе стали всё чаще подвергаться нападкам. Вместо сострадания они столкнулись с враждебностью и жестокостью.

В городе за городом за последние два года случаи антисемитизма удвоились или даже утроились. Многие евреи считают, что должны скрывать свою религиозную принадлежность на публике.

Семьи забирают детей из нееврейских школ ради кажущейся безопасности еврейских школ, а другие дважды думают, прежде чем отдать своих детей в еврейские школы.

Многие тихо обсуждают, есть ли у них будущее в Европе вообще.

Если позволить антисемитизму вытеснить евреев, это будет не только моральным поражением, но и культурной и общественной потерей для самой Европы.

Следы поджога на входной двери синагоги в Ольденбурге, апрель 2024 года. AP Photo

Наибольшую тревогу вызывает не только количество инцидентов, но и то, как антисемитизм проник в повседневную жизнь.

Он больше не удел ультраправых или маргиналов. Теперь антисемитские комментарии звучат в телестудиях, университетских аудиториях, на демонстрациях на наших улицах и в выступлениях наших политиков.

Левый антисемитизм, некогда относившийся к радикальным отщепенцам, стал нормой среди либеральной элиты.

Под видом "законной критики Израиля" антисемитизм часто выходит далеко за рамки политики правительства, возлагая на евреев коллективную ответственность за конфликт, находящийся за тысячи километров от нас, так, как ни одна другая община или народ не несут ответственности за десятки конфликтов, бушующих в данный момент.

Тем самым возвращаются самые старые и опасные клише, которые преследуют еврейскую историю.

Потрясает то, что это получило легитимацию на самом высоком государственном и правительственном уровне: некоторые политические лидеры сравнивают Израиль с нацистами и подвергают его особому осуждению и санкциям.

Другие европейские страны выбрали более тонкие способы узаконивания антисемитизма. Если они не могут сами предаваться антисемитизму, то делают всё возможное, чтобы помешать руководству еврейского государства заниматься защитой и безопасностью еврейских общин.

"Никогда больше" превращается в "Снова и снова"

Это не первый раз, когда я выступаю с подобными предупреждениями. Когда в 2020 году я выступал на Всемирном форуме по Холокосту перед десятками глав государств и правительств в Иерусалиме, о нарастающей волне антисемитизма уже было написано на стене.

Холокост был самым мрачным часом Европы, и его последствия были отмечены клятвой "Никогда больше". Сегодня слишком многие евреи боятся, что эти слова потеряли смысл, их заменила мрачная реальность "Снова и снова".

Еврейская жизнь не является придатком Европы, она – часть её сердца. От науки и медицины до литературы и философии, еврейские общины вносили свой вклад и формировали этот континент на протяжении веков.

Если позволить антисемитизму вытеснить евреев, это будет не только моральным поражением, но и культурной и общественной потерей для самой Европы.

Спустя два года после кровавой бойни 7 октября должно быть ясно, что антисемитизм не ограничивается риторикой. Он метастазирует в насилие, дестабилизирует сообщества и отравляет саму ткань демократической жизни.

Акция против антисемитизма в Амстердаме, 28 ноября 2024 года. AP Photo

Вот почему слов солидарности больше недостаточно. Нам нужны действия. Правоохранительные органы должны относиться к преступлениям на почве антисемитизма так же серьезно, как и к любым другим формам насильственного экстремизма, обеспечивая, чтобы виновные предстали перед судом.

Правительства должны взять на себя ответственность за защиту еврейских школ и синагог, обеспечивая, чтобы безопасность не оставалась частным или общинным бременем.

Онлайн-платформы должны быть привлечены к ответственности за то, как они усиливают ненависть к евреям и извлекают из неё прибыль. Образование должно преподавать не только историю Холокоста, но и модели козней отпущения и заговоров, которые подпитывают ненависть сегодня.

Политические лидеры, независимо от их идеологии, должны быть осторожны в своих словах и иметь мужество называть антисемитизм тем, чем он является, и изолировать тех, кто его распространяет, даже если это связано с политическими издержками.

Антисемитизм никогда не был только еврейской проблемой

История снова и снова показывает нам, что антисемитизм - это не только еврейская проблема. Он разъедает общества, которые позволяют ему развиваться.

Там, где евреи становятся козлами отпущения, демократия ослабевает, а экстремизм процветает. Поэтому здоровье еврейской жизни в Европе – это барометр нравственного и гражданского здоровья самой Европы.

От того, какой выбор мы сделаем сейчас, зависит, унаследуют ли наши дети Европу, которая действительно живет в соответствии со своими ценностями, или ту, которая повторяет самые мрачные главы своего прошлого.

Евреи стойко переносят многовековые преследования и бесчисленное количество раз возрождались. Тем не менее, не следует путать стойкость с безразличием. Если евреи придут к выводу, что их будущее в Европе небезопасно, это будет не только их потеря, но и потеря Европы.

Мы находимся в переломный момент. Антисемитизм, оставленный без контроля, никогда не останавливается на евреях. Он распространяется, поглощает и подрывает общества, которые его терпят.

Сегодня перед Европой стоит суровый вопрос: будем ли мы действовать решительно, чтобы противостоять антисемитизму, или однажды оглянемся назад и слишком поздно поймем, что еще одно предупреждение было упущено?

Выбор за нами, и история будет судить нас по нему.

Д-р Моше Кантор возглавляет Европейский еврейский конгресс.