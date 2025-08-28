РЕКЛАМА

В четверг высшая судебная инстанция Швейцарии оставила в силе приговор, вынесенный региональным судом в прошлом году известному исламскому учёному Тарику Рамадану за изнасилование и сексуальное принуждение.

Швейцарский федеральный суд заявил, что отклонил апелляцию Рамадана, который настаивал на наличии процессуальных нарушений и "произвольной оценке" доказательств, рассмотренных апелляционным судом в Женеве.

Решение суда содержало интимные подробности, касающиеся того, как, по версии обвинения, Рамадан принуждал женщину к сексу и не позволял ей покинуть номер женевского отеля в октябре 2008 года, а также описание их общения в социальных сетях до и после предполагаемого инцидента.

В сентябре апелляционный суд Женевы приговорил 63-летнего Рамадана к трём годам лишения свободы, из которых два года — условно. Его также обязали возместить ущерб потерпевшей стороне, а также покрыть судебные и иные издержки на сумму свыше 100 000 швейцарских франков (около 101 130 евро).

Решение, вынесенное в четверг, отменило оправдательный приговор суда низшей инстанции, который ранее сослался на отсутствие достаточных доказательств.

Оправдательный приговор, вынесенный в 2023 году, стал первой судебной победой для бывшего преподавателя Оксфорда, потерявшего общественное доверие после громких обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, выдвинутых против него во Франции в 2018 году.

Тарику Рамадану, гражданину Швейцарии, были предъявлены предварительные обвинения в изнасиловании по двум эпизодам, которые, как утверждается, произошли на территории Франции более десяти лет назад.

В феврале 2018 года он был заключён под стражу и провёл в следственном изоляторе девять месяцев, после чего был освобождён под залог до начала судебного разбирательства.

В марте 2023 года третья женщина также обвинила его в изнасиловании, обратившись с соответствующим заявлением во французские правоохранительные органы.

Сам учёный последовательно отвергает выдвинутые против него обвинения и подаёт встречные иски, утверждая, что все обвинения являются ложными.

Тарик Рамадан — внук основателя "Братьев-мусульман" Хасана аль-Банны. Хотя сам Рамадан никогда официально не состоял в рядах организации и не признавал формального членства, его интеллектуальное наследие, религиозные взгляды и политическая риторика часто рассматриваются как идейно близкие к умеренному течению исламистской мысли, продвигаемому "Братьями-мусульманами".

Эта связь регулярно становилась предметом обсуждения и критики как со стороны его оппонентов, так и в средствах массовой информации, особенно в контексте его прежней преподавательской деятельности в Европе и участия в общественных дебатах о месте мусульман в западных обществах.

Он выступал за интеграцию мусульман в западные общества без отказа от религиозной идентичности, что привлекло внимание как сторонников диалога между культурами, так и критиков, подозревавших его в двойной риторике — умеренной на публике и более радикальной в мусульманских кругах. Особенно остро это воспринималось во Франции, Швейцарии и Великобритании, где Рамадан преподавал, участвовал в общественных дебатах и выступал в СМИ как комментатор по вопросам ислама, секуляризма, миграции и гражданской идентичности. его взгляды, проповеди и общественная деятельность часто ассоциируются с идеологией умеренного политического ислама.