В Австралии ищут подозреваемого в убийстве полицейских

Полицейские ждут у места перестрелки в горной местности Порепунках в штате Виктория, 26 августа 2025 года.
Полицейские ждут у места перестрелки в горной местности Порепунках в штате Виктория, 26 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

По данным следствия, подозреваемый имеет навыки выживания в дикой природе и не признаёт власть правительства

РЕКЛАМА

В Австралии ищут подозреваемого в убийстве двоих полицейских. По данным правоохранительных органов, 56-летний Дези Фриман хорошо вооружён и имеет опыт выживания в дикой природе, поэтому поиски могут затянуться.

Во вторник Фриман открыл огонь по полицейским, которые собирались обыскать его дом. Двоих он убил, третьего легко ранил, затем скрылся в лесу.

В районе поисков из соображений безопасности закрыты общественные учреждения и школы, а также местный аэропорт. Супруга и дети подозреваемого сами явились в полицию.

Полицейское оцепление в районе поисков, 36 августа 2025 г.
Полицейское оцепление в районе поисков, 36 августа 2025 г. Simon Dallinger/AAP IMAGE

Фриман — участник так называемого «Движения суверенных граждан», члены которого не признают полномочия правительства и часто связаны с расистскими кругами.

По данным следствия, Фриман резко радикализировался на фоне ограничений и запретов во время пандемии коронавируса, и с тех пор неоднократно вступал в перепалки с полицией и имел проблемы с законом.

Дополнительные источники • AP

