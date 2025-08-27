В Австралии ищут подозреваемого в убийстве полицейских

РЕКЛАМА

В Австралии ищут подозреваемого в убийстве двоих полицейских. По данным правоохранительных органов, 56-летний Дези Фриман хорошо вооружён и имеет опыт выживания в дикой природе, поэтому поиски могут затянуться.

Во вторник Фриман открыл огонь по полицейским, которые собирались обыскать его дом. Двоих он убил, третьего легко ранил, затем скрылся в лесу.

В районе поисков из соображений безопасности закрыты общественные учреждения и школы, а также местный аэропорт. Супруга и дети подозреваемого сами явились в полицию.

Полицейское оцепление в районе поисков, 36 августа 2025 г. Simon Dallinger/AAP IMAGE

Фриман — участник так называемого «Движения суверенных граждан», члены которого не признают полномочия правительства и часто связаны с расистскими кругами.

По данным следствия, Фриман резко радикализировался на фоне ограничений и запретов во время пандемии коронавируса, и с тех пор неоднократно вступал в перепалки с полицией и имел проблемы с законом.