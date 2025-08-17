Лесные пожары в Испании и Португалии: масштабная мобилизация и эвакуация на Пиренейском полуострове

РЕКЛАМА

Лесные пожары в Испании и Португалии: эвакуация, мобилизация и борьба с природной стихией

Тысячи сотрудников экстренных служб мобилизованы для борьбы с масштабными лесными пожарами, охватившими территорию Испании и Португалии. Сотни местных жителей эвакуированы. Из-за продолжающейся аномальной жары на всём Пиренейском полуострове обстановка остаётся крайне напряжённой.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в сопровождении министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки посетил наиболее пострадавшие от пожаров районы — Уренсе и Леон. Там он провёл встречи с руководителями оперативных служб и координационных штабов.

Выступая на пресс-конференции, Санчес подчеркнул, что «ближайшие часы и дни будут критически важными», и заверил, что правительство окажет всю необходимую поддержку, в том числе направит дополнительно 500 военнослужащих для помощи в тушении пожаров. Он также заявил, что текущая мобилизация спасательных служб может стать крупнейшей операцией гражданской обороны в истории Европы.

В рамках визита глава правительства встретился с президентом автономного сообщества Галисия Альфонсо Руэдой и делегатом правительства в Кастилии и Леоне Никанором Сеном. В ближайшие дни Санчес планирует посетить и другие регионы, пострадавшие от огня.

Пожарный самолёт сбрасывает воду на лесной пожар в Вейга-даш-Меаш, на северо-западе Испании, в субботу, 16 августа 2025 года AP Photo

Особую тревогу вызывают пожары в Галисии, Леоне и Касересе. По сообщениям местных СМИ, на территории этих провинций зафиксировано до тринадцати активных очагов возгорания. Общая площадь выгоревших земель уже превысила 115 000 гектаров, причём свыше 50 000 гектаров пришлось на Галисию, особенно сильно пострадавшую провинцию Оуренсе.

По данным Министерства внутренних дел, в борьбе с огнём задействовано более 13 600 сотрудников национальных сил безопасности. В провинции Саламанка эвакуированы около 575 жителей нескольких населённых пунктов.

Синоптики предупреждают, что экстремально высокая температура — местами выше 44 °C — сохранится в Испании как минимум до начала следующей недели.

Тем временем Португалия также столкнулась с разрушительной огненной стихией. Начиная с воскресенья, более 3200 пожарных борются с девятью крупными пожарами в районах Арганил и Сатан.

С начала июля материковая часть Португалии уже пережила серию пожаров. Особенно интенсивными они были в северных и центральных регионах. В стране по-прежнему действует режим повышенной тревоги. По предварительным официальным данным, с начала пожароопасного сезона выгорело около 139 000 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий — что в 17 раз превышает показатели за тот же период прошлого года. Почти половина этой площади была уничтожена всего за два дня.

Спутниковый снимок, предоставленный компанией Maxar Technologies, демонстрирует активный фронт лесного пожара в Транкозу, Португалия, во вторник, 12 августа 2025 года AP/Satellite image ©2025 Maxar Technologies

По имеющимся данным, в результате пожаров погиб один человек, несколько получили ранения.

В связи с обострением ситуации португальские власти обратились за помощью к Европейскому механизму гражданской защиты. Уже в ближайший понедельник в страну ожидается прибытие двух пожарных самолётов Fire Boss, которые будут задействованы в тушении лесных пожаров.