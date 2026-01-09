Великобритания, Германия и Франция осудили российский удар "Орешником" по Украине

Великобритания, Германия и Франция осудили нападение России на Украину с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", назвав его "эскалационным и неприемлемым".

"Было ясно, что Россия использует сфабрикованные обвинения, чтобы оправдать нападение", - заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в ходе телефонного разговора с лидерами Франции и Германии.

Ночью в пятницу Москва запустила ракету "Орешник" с целью поразить критически важную инфраструктуру во Львове на западе Украины, примерно в 60 километрах от границы с ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев инициирует международные действия в ответ на применение ракеты, включая срочное заседание Совета Безопасности ООН и заседание Совета Украина-НАТО.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - заявил он в своем посте на сайте X.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас считает, что запуск "Орешника" был "предназначен для предупреждения Европы и США".

"Путин не хочет мира, а ответом России на дипломатию являются новые ракеты и разрушения", - написала Каллас на платформе X.

Россия подтвердила использование "Орешника", заявив, что этот удар был "ответом" на предполагаемую попытку Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в прошлом месяце - это утверждение опровергли и Украина, и США.

По оценкам ЦРУ, Украина не пыталась нанести удар по резиденции Путина. Президент США Дональд Трамп также завил, что атаки не было.

Помощник Путина Кирилл Дмитриев, который также является ключевым переговорщиком Кремля с США, ответил Каллас на X - официально запрещенной в России социальной медиаплатформе - угрозами и оскорблениями.

"Кая (Каллас) не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует", - написал Дмитриев на сайте X.

Вторая российская атака "Орешника"

"Орешник" - одно из новейших российских вооружений, и Москва не устает говорить о его потенциале.

Его ракеты могут оснащаться ядерными боеприпасами и предназначены для поражения целей на гораздо больших расстояниях.

Согласно первоначальным сообщениям, "Орешник", использованный в пятничном ударе, нес инертные боеголовки, что указывает на то, что запуск был в значительной степени символическим.

Подобным образом Москва нанесла удар по Днепру в ноябре 2024 года, что стало первым в истории применением этой ракеты.

Российские государственные СМИ утверждают, что "Орешнику" потребуется всего 11 минут, чтобы достичь авиабазы в Польше, и 17 минут, чтобы добраться до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Мэр Львова заявил в пятницу, что в результате российских ударов был поврежден объект критической инфраструктуры, но украинские власти не предоставили более подробной информации.

Непроверенные сообщения в социальных сетях говорят о том, что Москва нанесла удар по крупному подземному хранилищу газа.

Служба безопасности Украины опубликовала фотографии, на которых, по ее словам, видны фрагменты ракеты "Орешник", найденные в Львовской области.

СБУ заявила, что расследует применение Россией этого оружия против гражданской инфраструктуры как военное преступление по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

На фото Службы безопасности Украины 9 января 2026 года - фрагмент российской ракеты AP/Ukrainian Security Service

Пол-Киева без отопления

Также в ночь на пятницу четыре человека погибли и 24 получили ранения в столице Украины Киеве во время массированной ракетной и беспилотной атаки со стороны России.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди погибших в результате двойного удара был фельдшер.

"Один фельдшер погиб, четверо получили ранения, оказывая помощь людям в Дарницком районе", - сказал он.

По словам Кличко, в результате российской атаки около половины киевских многоквартирных домов - почти 6 000 - остались без отопления при температуре около минус 16 градусов по Цельсию.

Пока муниципальные службы восстанавливают электро- и теплоснабжение в общественных учреждениях, включая больницы и родильные дома, он призвал жителей столицы по возможности временно переселиться.

"Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно быстрее. Однако комбинированная атака на Киев прошлой ночью была наиболее разрушительной для критической инфраструктуры столицы", - сказал Кличко.

В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением, введены аварийные отключения электроэнергии.

"Я призываю жителей столицы, у которых есть возможность временно выехать из города в места, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, сделать это", - добавил мэр.