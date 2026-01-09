Испанские фермеры заблокировали дороги. Они против сделки ЕС с МЕРКОСУР

В планах испанских фермеров - бессрочные акции протеста. Агропроизводителистраны поддержали своих коллег из ЕС, выйдя на улицы. Точнее, на дороги - и перекрыли несколько автотрасс. Наиболее сложная ситуация сложилась в Каталонии, где протестующие блокировали автомагистраль AP-7 у границы с Францией, дорогу N-II в Понтосе, а также подъездные пути к порту Таррагоны.

Revolta Pagesa , каталонский профсоюз фермеров, объявил, что не остановится, "пока Испания не откажется от соглашения с МЕРКОСУР", которое планирует подписать Евросоюз. Фермеры также хотят пересмотра ряда санитарных норм, касающихся реагирования на случаи заболеваний скота и птицы. Они заявляют, что документы формировались еще в 1990 году и не учитывают многих изменений, произошедших за последнее время.

Французские фермеры пошли еще дальше: в четверг им удалось проехать на тракторах в центр Парижа. Они припарковались у здания Национальной Ассамблеии заняли еще несколько символически значимых точек у Эйфелевой башни, Триумфальной арки иПорта д'Отей. Они добиваются неприсоединения своей страны к сделке с МЕРКОСУР.

Председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, покинувшая зал заседаний, чтобы встретиться с протестующими, была освистана, люди скандировали "в отставку".

Фермеры прибывают к Национальной ассамблее. (Foto AP/Christophe Ena)

В декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения с государствами блока МЕРКОСУР в Южной Америке из-за внутренних разногласий между странами-членами. Лагерь критиков возглавила Франция, опасающаяся притока дешевого агроимпорта и несправедливой конкуренции по отношению к своим фермерам.

Повторное голосование по соглашению ЕС и МЕРКОСУР запланировано на 9 января, и уже известно, что Париж выскажется против.