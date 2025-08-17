Израиль готовится к переселению палестинцев в южную часть Газы на фоне расширения военных операций

Израиль объявил в субботу, что готовится к перемещению палестинцев из зон боевой операции - на юг Газы. Это связано с планами наступления на некоторые из наиболее населенных районов сектора, включая северную часть города Газа.

В отвечающей за контроль над гуманитарной системой в Газе Координации правительственной деятельности на территориях (COGAT) в связи с этим заявили, что поставки палаток в анклав возобновятся в воскресенье.

Израильские военные не дали других комментариев и не сообщили, когда начнется массовое перемещение палестинцев. При этом министр обороны Исраэль Кац в соцсетях заявил, что правительство находится на завершающей стадии планирования операции.

"Сейчас мы находимся на стадии обсуждения плана по разгрому ХАМАС в Газе и возвращению заложников, по их завершении будет разработан всеобъемлющий план по выполнению миссии во всех её аспектах", - написал Кац в X.

Заявление было сделано спустя неделю после того, как кабинет безопасности Израиля одобрил план оккупации города Газа. Обозреватели напоминают, что изначально премьер-министр Биньямин Нетаньяху поклялся полностью взять Газу под свой контроль.

Израильские атаки продолжаются по всей территории Газы

Тем временем израильские авиаудары по всему анклаву продолжаются. В субботу в палатке в многолюдном районе Аль-Маваси были убиты новорождённая девочка и её родители, сообщили медицинские источники в больнице Насер, куда были доставлены тела.

"Два с половиной месяца, что она сделала? - спрашивает сосед семьи Фатхи Шубейр. - Они были гражданскими лицами в районе, который считается безопасным".

Армия обороны Израиля не предоставила информации об атаке, заявив лишь, что ликвидирует военный потенциал ХАМАС и подчеркнув, что принимает меры предосторожности, чтобы не навредить мирным жителям.

Палестинцы молятся над телами людей, погибших в результате израильских авиаударов по Газа-сити, 16 августа 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Аль-Маваси - один из самых густонаселенных районов Газы, где, по словам Нетаньяху, Израиль планирует расширить операции в ходе предстоящего военного наступления.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, за последние 24 часа в результате израильских ударов по другим районам Газы погиб по меньшей мере 51 человек. По данным министерства, число погибших приближается к 62 000 с момента начала наступления Израиля на анклав в октябре 2023 года.

В данных министерства нет различия между жертвами среди гражданского населения и комбатантов, но ООН утверждает, что более двух третей погибших, личности которые удалось подтвердить, женщины и дети.

Израиль начал войну с Газой после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив 251 заложника. Около 50 заложников до сих пор остаются в плену в Газе. 20 из них, как полагают, ещё живы.

ООН осуждает усугубляющийся гуманитарный кризис

Организация Объединенных Наций осудила Израиль за то, что называет "рукотворным" гуманитарным кризисом в Газе, предупредив, что ситуация может значительно усугубиться, если не будут приняты срочные меры по облегчению страданий мирного населения.

По данным ООН, более 90% двухмиллионного населения Газы подвергаются серьёзному риску голодной смерти после того, как Израиль ограничил операции объединённых наций по оказанию помощи, обвинив ХАМАС в разграблении поставок.

Ежедневная борьба за получение благотворительной пищи в общинной кухне города Газа, северный сектор Газа, 16 августа 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Основное агентство ООН по оказанию помощи в Газе - БАПОР - столкнулось с жёсткими ограничениями после того, как Израиль заявил, что многие его сотрудники являются членами ХАМАС. Доказательства так и не были представлены.

Израиль и США открыли собственную миссию по оказанию помощи в Газе, которая должна заменить традиционные системы ООН и управляется Гуманитарным фондом Газы (GHF) из штата Делавэр. GHF утверждает, что ежедневно распределяет миллионы порций еды через свои центры, но эксперты говорят, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. Более того, сотни человек погибли при раздаче ежы этой организацией за последние несколько месяцев.

Министерство здравоохранения Газы утверждает, что все больше людей умирают от голода. В субботу их было 11 человек, в результате чего общее число погибших от голода достигло 251, включая 108 детей.