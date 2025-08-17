Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси в Индонезии, 29 пострадавших

FILE - Мотоциклы повреждены после того, как на них обрушилась стена во время землетрясения в Сурабайе, Восточная Ява, Индонезия, пятница, 22 марта 2024 г.
By Euronews
Опубликовано
Подводное землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Индонезии в воскресенье утром. 29 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. За первым толчком последовало не менее 15 афтершоков. Точной оценки ущерба пока нет.

Подводное землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Индонезии в воскресенье утром. 29 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, сообщают местные власти.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 15 километрах к северу от района Посо в Центральной провинции Сулавеси, за ним последовало по меньшей мере 15 повторных подземных толчков.

Индонезийские власти не объявляли предупреждения о цунами. Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило, что большинство пострадавших доставлены в региональную правительственную больницу. Большинство из них - прихожане, посещавшие воскресную утреннюю службу в церкви, сообщил представитель агентства.

Власти Индонезии не выпускали предупреждения о цунами.

В Индонезии, огромном архипелаге с населением более 270 миллионов человек, часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за его расположения на “Огненном кольце” - дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.

В 2022 году землетрясение магнитудой 5,6 в городе Чанджур на Западной Яве унесло жизни по меньшей мере 602 человек, став самым смертоносным в стране после землетрясения и цунами на Сулавеси в 2018 году. Тогда погибли более 4300 человек.

В 2004 году чрезвычайно мощное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, унесшее жизни более 230 000 человек в десятке стран. Большинство жертв проживало в индонезийской провинции Ачех.

Дополнительные источники • AP

