Пакистан-индийский Кашмир: сотни погибших в результате наводнений и оползней

По меньшей мере 220 человек погибли за последние дни в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили официальные лица в субботу.

Только минувшей ночью спасатели извлекли 63 тела из домов, разрушенных внезапными наводнениями и оползнями. Сотни спасателей продолжают поиски выживших в Бунере - одном из самых пострадавших населённых пунктов провинции Хайбер-Пахтунхва. Проливные дожди и грозы вызвали здесь в пятницу масштабное наводнение, десятки домов были разрушены.

Службы экстренного реагирования пытаются извлечь тела из наиболее пострадавших деревень Пир-Баба и Малик-Пура, где зафиксировано наибольшее число погибших. Спасатели сообщают о гигантских глыбах, заваливших улицы, когда вода начала спадать.

В субботу местные жители присутствовали на массовых похоронах погибших в результате стихии. Пострадавшим власти предоставили палатки и продукты питания в Бунере.

25 членов моей семьи утонули, несмотря на то, что пытались спастись. Мой племянник ехал из Малайзии, и один из моих братьев должен был забрать его. Так что они спаслись вместе со мной, я тогда был в школе Сулейман Хан учитель

По данным провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями, на этой неделе в Хайбер-Пахтунхве и северном регионе Гилгит-Балтистан в результате инцидентов, связанных с дождями, погиб по меньшей мере 351 человек.

В контролируемом Индией соседнем Кашмире продолжались поиски выживших после наводнений, в результате которых погибли 60 и получили ранения около 150 человек.

Спасатели прочесали отдаленную деревню Чосити в округе Киштвар в поисках десятков пропавших людей. Наводнение в четверг произошло во время ежегодного индуистского паломничества в этом районе. Властям удалось спасти более 300 человек, в то время как около 4000 паломников были эвакуированы в безопасное место.

Чосити, расположенный в кашмирском районе Киштвар, - последняя деревня, доступная для автотранспорта, на маршруте ежегодного индуистского паломничества к горному святилищу, расположенному на высоте 3000 метров.

Разрушительные наводнения уничтожили главную общественную кухню для паломников, а также десятки транспортных средств и мотоциклов. По словам официальных лиц, во время наводнения на кухне находилось более 200 паломников. Владелец местного магазина Говинд Ратхор обратился к правительству за помощью, заявив, что люди потеряли средства к существованию и бизнес. "Все, что я могу сказать правительству, это то, что здесь совершенно небезопасно. Мы больше не можем здесь жить”, - сказал он. В районе Киштвар реализуются многочисленные гидроэлектростанции, которые, как давно предупреждали эксперты, представляют угрозу для хрупкой экосистемы региона.

Специалисты также отмечают, что подобные опустошительные и смертоносные ливни становятся всё более распространёнными в индийских Гималаях и северных районах Пакистана, и эксперты считают, что этому способствует изменение климата.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, в этом году в Пакистане количество муссонных осадков значительно превысило норму. Рфициальные лица заявили, что с четверга спасатели эвакуировали более 3500 туристов, оказавшихся в ловушке в пострадавших от наводнения районах по всей стране. Многие путешественники проигнорировали предупреждения правительства о необходимости избегать уязвимых районов на севере и северо-западе страны.

В 2022 году в Пакистане был зарегистрирован самый сильный сезон муссонов в истории. Тогда погибли более 1700 человек и был нанесен ущерб, оцениваемый в 40 миллиардов долларов.