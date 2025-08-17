Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пакистан-индийский Кашмир: сотни погибших в результате наводнений и оползней

Тела жертв внезапного наводнения в больнице в Пир-Бабе, район Бунер на северо-западе Пакистана, 16 августа 2025 г.
Тела жертв внезапного наводнения в больнице в Пир-Бабе, район Бунер на северо-западе Пакистана, 16 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Georgios Aivaliotis
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По меньшей мере 220 человек погибли за последние дни в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В контролируемом Индией соседнем Кашмире погибших - 60. По данным властей, в этом году количество муссонных осадков превысило норму. Проливные дожди будут идти еще как минимум пять дней

По меньшей мере 220 человек погибли за последние дни в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили официальные лица в субботу.

Только минувшей ночью спасатели извлекли 63 тела из домов, разрушенных внезапными наводнениями и оползнями. Сотни спасателей продолжают поиски выживших в Бунере - одном из самых пострадавших населённых пунктов провинции Хайбер-Пахтунхва. Проливные дожди и грозы вызвали здесь в пятницу масштабное наводнение, десятки домов были разрушены.

Службы экстренного реагирования пытаются извлечь тела из наиболее пострадавших деревень Пир-Баба и Малик-Пура, где зафиксировано наибольшее число погибших. Спасатели сообщают о гигантских глыбах, заваливших улицы, когда вода начала спадать.

В субботу местные жители присутствовали на массовых похоронах погибших в результате стихии. Пострадавшим власти предоставили палатки и продукты питания в Бунере.

25 членов моей семьи утонули, несмотря на то, что пытались спастись. Мой племянник ехал из Малайзии, и один из моих братьев должен был забрать его. Так что они спаслись вместе со мной, я тогда был в школе
Сулейман Хан
учитель

По данным провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями, на этой неделе в Хайбер-Пахтунхве и северном регионе Гилгит-Балтистан в результате инцидентов, связанных с дождями, погиб по меньшей мере 351 человек.

В контролируемом Индией соседнем Кашмире продолжались поиски выживших после наводнений, в результате которых погибли 60 и получили ранения около 150 человек.

Спасатели прочесали отдаленную деревню Чосити в округе Киштвар в поисках десятков пропавших людей. Наводнение в четверг произошло во время ежегодного индуистского паломничества в этом районе. Властям удалось спасти более 300 человек, в то время как около 4000 паломников были эвакуированы в безопасное место.

Чосити, расположенный в кашмирском районе Киштвар, - последняя деревня, доступная для автотранспорта, на маршруте ежегодного индуистского паломничества к горному святилищу, расположенному на высоте 3000 метров.

Разрушительные наводнения уничтожили главную общественную кухню для паломников, а также десятки транспортных средств и мотоциклов. По словам официальных лиц, во время наводнения на кухне находилось более 200 паломников. Владелец местного магазина Говинд Ратхор обратился к правительству за помощью, заявив, что люди потеряли средства к существованию и бизнес. "Все, что я могу сказать правительству, это то, что здесь совершенно небезопасно. Мы больше не можем здесь жить”, - сказал он. В районе Киштвар реализуются многочисленные гидроэлектростанции, которые, как давно предупреждали эксперты, представляют угрозу для хрупкой экосистемы региона.

Специалисты также отмечают, что подобные опустошительные и смертоносные ливни становятся всё более распространёнными в индийских Гималаях и северных районах Пакистана, и эксперты считают, что этому способствует изменение климата.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, в этом году в Пакистане количество муссонных осадков значительно превысило норму. Рфициальные лица заявили, что с четверга спасатели эвакуировали более 3500 туристов, оказавшихся в ловушке в пострадавших от наводнения районах по всей стране. Многие путешественники проигнорировали предупреждения правительства о необходимости избегать уязвимых районов на севере и северо-западе страны.

В 2022 году в Пакистане был зарегистрирован самый сильный сезон муссонов в истории. Тогда погибли более 1700 человек и был нанесен ущерб, оцениваемый в 40 миллиардов долларов.

Поделиться Комментарии

