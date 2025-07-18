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Правительственные силы Сирии вернутся в провинцию Эс-Сувейда, где возобновились столкновения

Сирийские друзы протестуют возле израильско-сирийской границы, как видно из города Мадждал Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах, среда, 16 июля 2025 г.
Сирийские друзы протестуют возле израильско-сирийской границы, как видно из города Мадждал Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах, среда, 16 июля 2025 г. Авторское право  Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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На юге Сирии вновь идут бои между друзами и бедуинами. Перемирие, достигнутое при посредничестве США, Турции и арабских стран, нарушено.

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Израиль разрешил сирийским силам внутренней безопасности войти в провинцию Эс-Сувейда на 48 часов из-за возобновившихся боёв между представителями меньшинства друзов и бедуинами-суннитами, сообщают СМИ, ссылаясь на официальных лиц.

Правительственные силы договорились с некоторыми друзскими группировками о том, что они вернутся на юг для установления порядка и защиты государственных учреждений, сообщили два сирийских чиновника, которые говорили в пятницу на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены выступать публично.

Насилие охватило этот район Сирии, населённый преимущественно друзами и граничащий с Израилем, 14 июля. Для подавления столкновений друзов-ополченцев и бедуинских группировок туда направились правительственные войска, но вскоре встали на сторону последних.

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В результате погибли сотни людей, боевики, как утверждается, нападали на друзские деревни, казнили мирных жителей, грабили и сжигали дома.

По данным британской Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), число жертв конфликта в Эс-Сувейде уже превысило 516 человек.

В защиту друзов ЦАХАЛ нанёс десятки авиаударов по сирийским военным объектам на юге и Генштабу в Дамаске. В Израиле проживает довольно крупная по численности друзская община, друзы считаются там лояльным меньшинством и многие - состоят на службе в израильских вооружённых силах.

Здание штаба армии Сирии, повреждённое при израильской бомбардировке, 16 июля 2025 года.
Здание штаба армии Сирии, повреждённое при израильской бомбардировке, 16 июля 2025 года. AP Photo

Два дня назад была достигнута договорённость о прекращении огня при посредничестве США, Турции и арабских стран. По соглашению, внутреннюю безопасность в провинции должны обеспечивать друзские группировки и священнослужители, заявил временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа.

Правительственные войска покинули район. Но вскоре противостояние возобновилось. Стороны обвиняют друг друга в срыве договорённостей.

Государственные сирийские СМИ сообщают, что друзские ополченцы совершили нападения на бедуинские общины в ответ на предыдущие атаки. Это привело к тому, что больше тысячи бедуинов бежали в соседние регионы.

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