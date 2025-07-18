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Израиль разрешил сирийским силам внутренней безопасности войти в провинцию Эс-Сувейда на 48 часов из-за возобновившихся боёв между представителями меньшинства друзов и бедуинами-суннитами, сообщают СМИ, ссылаясь на официальных лиц.

Правительственные силы договорились с некоторыми друзскими группировками о том, что они вернутся на юг для установления порядка и защиты государственных учреждений, сообщили два сирийских чиновника, которые говорили в пятницу на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены выступать публично.

Насилие охватило этот район Сирии, населённый преимущественно друзами и граничащий с Израилем, 14 июля. Для подавления столкновений друзов-ополченцев и бедуинских группировок туда направились правительственные войска, но вскоре встали на сторону последних.

В результате погибли сотни людей, боевики, как утверждается, нападали на друзские деревни, казнили мирных жителей, грабили и сжигали дома.

По данным британской Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), число жертв конфликта в Эс-Сувейде уже превысило 516 человек.

В защиту друзов ЦАХАЛ нанёс десятки авиаударов по сирийским военным объектам на юге и Генштабу в Дамаске. В Израиле проживает довольно крупная по численности друзская община, друзы считаются там лояльным меньшинством и многие - состоят на службе в израильских вооружённых силах.

Здание штаба армии Сирии, повреждённое при израильской бомбардировке, 16 июля 2025 года. AP Photo

Два дня назад была достигнута договорённость о прекращении огня при посредничестве США, Турции и арабских стран. По соглашению, внутреннюю безопасность в провинции должны обеспечивать друзские группировки и священнослужители, заявил временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа.

Правительственные войска покинули район. Но вскоре противостояние возобновилось. Стороны обвиняют друг друга в срыве договорённостей.

Государственные сирийские СМИ сообщают, что друзские ополченцы совершили нападения на бедуинские общины в ответ на предыдущие атаки. Это привело к тому, что больше тысячи бедуинов бежали в соседние регионы.