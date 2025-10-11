Президент США Дональд Трамп отправится на Ближний Восток, чтобы принять участие в церемонии подписания мирного соглашения по сектору Газа в Египте, которое, возможно, ознаменует окончание двухлетней кровопролитной войны между Израилем и ХАМАС.

В ходе поездки Трамп сначала посетит Израиль, где у него запланирована встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и выступление в Кнессете.

По сообщениям израильских СМИ, Трамп, скорее всего, встретится с семьями заложников в понедельник.

Запланированная поездка президента США на Ближний Восток последовала за его заявлением в четверг о том, что Израиль и ХАМАС согласились принять первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Сделка была обнародована после длительных переговоров в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх, где зять Трампа Джаред Кушнер, а также посредники из Катара и Египта и специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф подтолкнули две стороны к прекращению огня.

Подготовка к саммиту в Египте

В Шарм-эш-Шейхе у Трампа запланирована встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и участие в церемонии подписания вместе с другими гарантами мирного соглашения по Газе.

В заявлении египетского правительства говорится, что министр иностранных дел Бадр Абделатти и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту в Шарм-эш-Шейхе.

Рабочие идут мимо баннера с изображением президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в городе Шарм-эш-Шейхе на Красном море, Египет, суббота, 11 октября 2025 г. AP Photo

Согласно заявлению министерства иностранных дел Египта, стороны обсудили последние региональные события, продолжающиеся усилия по прекращению войны в Газе и реализацию первого этапа недавно объявленного соглашения о прекращении огня.

Отметив, что соглашение дает надежду жителям региона, особенно палестинскому народу, министр иностранных дел Египта подчеркнул важность выполнения соглашения на местах как на первом, так и на втором этапе.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящий саммит в Шарм-эш-Шейхе уникальным историческим событием, говорится в заявлении египетской стороны.

Лидеры стран региона и ЕС примут участие в саммите

Между тем, ожидается, что в саммите в Египте на следующей неделе примут участие лидеры или министры иностранных дел Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

В субботу СМИ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц "с благодарностью принял" приглашение принять участие в саммите, который состоится в понедельник. В пятницу Мерц говорил по телефону с президентом Египта ас-Сиси, поблагодарив его за "посредничество в прекращении войны в Газе" и высоко оценив его роль в качестве ведущего мирных переговоров, по словам пресс-секретаря правительства Штефана Корнелиуса.

В Испании национальная телекомпания сообщила, что премьер-министр Педро Санчес в понедельник примет участие в церемонии подписания соглашения о прекращении войны в Газе, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил журналистам в кулуарах встречи во Флоренции, что на саммит приглашена премьер-министр Джорджа Мелони.

Ожидается, что другие европейские лидеры, например, Франции и Великобритании, также примут участие в церемонии подписания мирного договора, в то время как пока неясно, будет ли присутствовать на ней премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Несмотря на неопределенность в отношении некоторых более сложных аспектов мирного договора, Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС сохранится.

Согласно плану Трампа, Израиль продолжит открытое военное присутствие в секторе Газа вдоль израильской границы, а международные силы, состоящие в основном из военнослужащих арабских и мусульманских стран, будут отвечать за безопасность внутри Газы, в то время как США возглавят масштабные усилия по восстановлению разрушенного войной анклава, финансируемые из международных источников.

Аналитики ожидают, что саммит с его международной поддержкой придаст дополнительный импульс и внесет окончательную ясность в мирное соглашение, особенно с учетом того, что сложные договоренности по постконфликтной безопасности, управлению и реконструкции еще не достигнуты.