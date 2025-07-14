Израиль наносит удары по танкам на юге Сирии во время столкновений друзов, бедуинов и армии

Беспорядки начались с серии взаимных похищений между друзами и бедуинами и переросли в насилие.
Израильская армия заявила в понедельник, что нанесла удар по военным танкам на юге Сирии, когда правительственные войска и бедуинские племена вступили в столкновение с друзскими ополченцами.
По меньшей мере 30 человек погибли и около 100 получили ранения в результате ожесточенных столкновений между местными ополченцами и племенными группировками в южной провинции Суэйда. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сирии.
Насилие, вспыхнувшее в выходные, продолжилось в понедельник, когда правительственные войска, направленные для восстановления порядка, оказались втянуты в столкновения с местными вооруженными группировками.
Сирийский мониторинговый центр по правам человека, базирующийся в Великобритании, сообщил о большем количестве жертв, заявив, что в ходе боев погибли по меньшей мере 50 человек, в том числе двое детей и шесть сотрудников сил безопасности.
По данным центра, военные действия начались после того, как представители бедуинских племен установили контрольно-пропускной пункт, где они якобы напали на молодого друза, торговавшего овощами, и ограбили его.
Этот инцидент вызвал ответные похищения с обеих сторон.
"Некоторые столкновения произошли с запрещёнными вооруженными группировками, но наши силы делают все возможное, чтобы не допустить жертв среди мирного населения", - заявил представитель МВД Нуреддин аль-Баба в интервью сирийскому государственному телеканалу "Аль-Ихбария", подтвердив, что силы безопасности вошли в город рано утром в понедельник.
Министерство внутренних дел назвало ситуацию опасной эскалацией, обвинив в ухудшении безопасности "отсутствие соответствующих официальных учреждений", что, по его словам, усугубило хаос и помешало усилиям местных жителей по восстановлению спокойствия.
Израиль и друзское меньшинство
Израиль уже вмешивался в дела Сирии, защищая друзское меньшинство.
В мае израильские войска нанесли удар по объекту рядом с президентским дворцом в Дамаске, что было расценено как предупреждение временному президенту Ахмаду аш-Шараа.
Удар был нанесен после того, как в начале этого года десятки людей были убиты в ходе столкновений между проправительственными боевиками и друзскими бойцами в городе Сахная и пригороде Дамаска Джарамана, где проживает большинство друзов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Исраэль Кац заявили тогда, что Израиль "не допустит развертывания (сирийских правительственных) сил к югу от Дамаска или какой-либо угрозы друзской общине".
В Израиле друзы считаются лояльным меньшинством и часто служат в вооруженных силах.
Друзы - эзотерическая группа, отколовшаяся от шиизма исмаилитов в X веке - сосредоточены в Суэйде и в некоторых пригородах Дамаска, таких как Джарамана и Ашрафият Сахная.
Во время 14-летней гражданской войны в Сирии друзские группировки сформировали собственные военизированные формирования и в значительной степени сохранили самоуправление.
После падения режима Башара Асада друзы разделились во мнении, стоит ли им примиряться с новым правительством в Дамаске.
В начале этого года некоторые группы друзов вступили в столкновения с силами безопасности, поддерживающими нынешние власти.
Сирийский мониторинговый центр утверждает, что в некоторых столкновениях правительственные войска вставали на сторону бедуинов, что ещё больше осложняло и без того нестабильную динамику местных властей.