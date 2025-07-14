Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израиль наносит удары по танкам на юге Сирии во время столкновений друзов, бедуинов и армии

Сирийские правительственные силы безопасности сидят на своем бронетранспортере в деревне Бусра аль-Харир в Дараа, 14 июля 2025 г.
Сирийские правительственные силы безопасности сидят на своем бронетранспортере в деревне Бусра аль-Харир в Дараа, 14 июля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Oman Al Yahyai и AP
Опубликовано
Беспорядки начались с серии взаимных похищений между друзами и бедуинами и переросли в насилие.

Израильская армия заявила в понедельник, что нанесла удар по военным танкам на юге Сирии, когда правительственные войска и бедуинские племена вступили в столкновение с друзскими ополченцами.

По меньшей мере 30 человек погибли и около 100 получили ранения в результате ожесточенных столкновений между местными ополченцами и племенными группировками в южной провинции Суэйда. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сирии.

Насилие, вспыхнувшее в выходные, продолжилось в понедельник, когда правительственные войска, направленные для восстановления порядка, оказались втянуты в столкновения с местными вооруженными группировками.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека, базирующийся в Великобритании, сообщил о большем количестве жертв, заявив, что в ходе боев погибли по меньшей мере 50 человек, в том числе двое детей и шесть сотрудников сил безопасности.

Беспорядки начались с серии взаимных похищений людей между представителями религиозного меньшинства друзов и суннитских бедуинских кланов.

Двое бойцов из суннитских бедуинских кланов едут на мотоцикле, проезжая мимо сирийских правительственных сил безопасности, 14 июля 2025 г.
Двое бойцов из суннитских бедуинских кланов едут на мотоцикле, проезжая мимо сирийских правительственных сил безопасности, 14 июля 2025 г. AP Photo

По данным центра, военные действия начались после того, как представители бедуинских племен установили контрольно-пропускной пункт, где они якобы напали на молодого друза, торговавшего овощами, и ограбили его.

Этот инцидент вызвал ответные похищения с обеих сторон.

"Некоторые столкновения произошли с запрещёнными вооруженными группировками, но наши силы делают все возможное, чтобы не допустить жертв среди мирного населения", - заявил представитель МВД Нуреддин аль-Баба в интервью сирийскому государственному телеканалу "Аль-Ихбария", подтвердив, что силы безопасности вошли в город рано утром в понедельник.

Министерство внутренних дел назвало ситуацию опасной эскалацией, обвинив в ухудшении безопасности "отсутствие соответствующих официальных учреждений", что, по его словам, усугубило хаос и помешало усилиям местных жителей по восстановлению спокойствия.

Израиль и друзское меньшинство

Израиль уже вмешивался в дела Сирии, защищая друзское меньшинство.

В мае израильские войска нанесли удар по объекту рядом с президентским дворцом в Дамаске, что было расценено как предупреждение временному президенту Ахмаду аш-Шараа.

Удар был нанесен после того, как в начале этого года десятки людей были убиты в ходе столкновений между проправительственными боевиками и друзскими бойцами в городе Сахная и пригороде Дамаска Джарамана, где проживает большинство друзов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Исраэль Кац заявили тогда, что Израиль "не допустит развертывания (сирийских правительственных) сил к югу от Дамаска или какой-либо угрозы друзской общине".

В Израиле друзы считаются лояльным меньшинством и часто служат в вооруженных силах.

Силы безопасности сирийского правительства принимают участие в полуденной молитве в деревне Бусра-эль-Харир в Дараа, 14 июля 2025 г.
Силы безопасности сирийского правительства принимают участие в полуденной молитве в деревне Бусра-эль-Харир в Дараа, 14 июля 2025 г. AP Photo

Друзы - эзотерическая группа, отколовшаяся от шиизма исмаилитов в X веке - сосредоточены в Суэйде и в некоторых пригородах Дамаска, таких как Джарамана и Ашрафият Сахная.

Во время 14-летней гражданской войны в Сирии друзские группировки сформировали собственные военизированные формирования и в значительной степени сохранили самоуправление.

После падения режима Башара Асада друзы разделились во мнении, стоит ли им примиряться с новым правительством в Дамаске.

В начале этого года некоторые группы друзов вступили в столкновения с силами безопасности, поддерживающими нынешние власти.

Сирийский мониторинговый центр утверждает, что в некоторых столкновениях правительственные войска вставали на сторону бедуинов, что ещё больше осложняло и без того нестабильную динамику местных властей.

