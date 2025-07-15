Сирийские друзы обвиняют власти в нарушении перемирия

Беспорядки в сирийской провинции Суэйда начались со взаимных похищений людей, совершаемых представителями меньшинства друзов и бедуинами-суннитами.
Лидер друзского религиозного меньшинства Сирии обвинил правительство в нарушении соглашения о перемирии, направленного на прекращение смертоносных боев между местными ополченцами и суннитскими группировками в южной провинции Суэйда.
Столкновения начались в минувшие выходные с похищений людей и нападений между представителями местных бедуинов суннитов и друзских вооруженных группировок в Суэйде, центре друзской общины. Десятки людей погибли, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Правительственные силы безопасности, которые в понедельник были направлены в город Суэйда - одноимённую столицу провинции - для восстановления порядка, также вступили в столкновения с друзскими вооружёнными группировками.
Сирийский мониторинговый центр по правам человека, базирующтйся в Великобритании, заявил во вторник, что в ходе боевых действий погибли не менее 100 человек, в том числе двое детей и 16 сотрудников сил безопасности.
Рано утром во вторник духовное руководство друзов призвало вооружённые группировки, вступившие в столкновения с правительственными войсками, сдать оружие и сотрудничать с властями, когда они войдут в город.
В первоначальном заявлении вооружённые группировки в Суэйде призывались "сотрудничать с силами министерства внутренних дел, не сопротивляться их входу и сдать оружие".
Командующий службой внутренней безопасности провинции Суэйда Ахмад аль-Далати приветствовал это заявление и призвал "всех религиозных деятелей и общественных активистов занять единую национальную позицию".
Однако всего несколько часов спустя влиятельный лидер друзов шейх Хикмат аль-Хаджри, выступающий против нового правительства в Дамаске, выпустил видеообращение, в котором заявил, что предыдущее заявление меньшинства было "навязано" им Дамаском.
"Они нарушили обещание и продолжили неизбирательный обстрел безоружных гражданских лиц", - говорится в видеообращении аль-Хаджри.
"Мы подвергаемся тотальной войне на уничтожение", - сказал шейх, призвав друзов "противостоять этой варварской кампании всеми доступными средствами".
В социальных сетях появились видеоролики, на которых вооружённые боевики держат пленных друзов, произносят ненавистнические лозунги и избивают их. Euronews не смог провести независимую проверку этих видео.
Вскоре после публикации видеообращения аль-Хаджри министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра выступил с заявлением о полном прекращении огня:
"Мы будем отвечать только на источники огня и бороться с любыми нападениями со стороны незаконных группировок".
Израильское вмешательство
С момента падения президента Башара Асада в начале декабря в результате молниеносного наступления повстанцев, возглавляемых суннитскими группировками, между силами, верными правительству, и друзскими боевиками неоднократно вспыхивали столкновения.
Последний раунд боевых действий вызвал опасения по поводу очередного витка насилия, а также усилил опасения по поводу эскалации израильского вмешательства.
Во вторник израильская армия сообщила в своем заявлении, что она нанесла удар по нескольким военным машинам в районе Суэйды.
В опубликованном ранее совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что еврейское государство намерено защищать друзов в Сирии и предпринимает меры, чтобы "не дать сирийскому режиму причинить им вред".
Израиль и раньше вмешивался в дела Сирии, защищая друзов. В Израиле они считаются лояльным меньшинством и часто служат в вооруженных силах.
Друзы - группа, отколовшаяся от шиизма-исмаилизма в X веке, - сосредоточены в Суэйде и в некоторых пригородах Дамаска, таких как Джарамана и Ашрафият Сахная.
Во время 14-летней гражданской войны в Сирии друзские группировки сформировали свои собственные отряды и в значительной степени сохранили самоуправление.
Хотя многие друзы в Сирии заявили, что не хотят, чтобы Израиль вмешивался от их имени, это меньшинство также с подозрением относится к новым властям в Дамаске.