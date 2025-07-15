Сирийские друзы обвиняют власти в нарушении перемирия

Лидер друзского религиозного меньшинства Сирии обвинил правительство в нарушении соглашения о перемирии, направленного на прекращение смертоносных боев между местными ополченцами и суннитскими группировками в южной провинции Суэйда.

Столкновения начались в минувшие выходные с похищений людей и нападений между представителями местных бедуинов суннитов и друзских вооруженных группировок в Суэйде, центре друзской общины. Десятки людей погибли, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Правительственные силы безопасности, которые в понедельник были направлены в город Суэйда - одноимённую столицу провинции - для восстановления порядка, также вступили в столкновения с друзскими вооружёнными группировками.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека, базирующтйся в Великобритании, заявил во вторник, что в ходе боевых действий погибли не менее 100 человек, в том числе двое детей и 16 сотрудников сил безопасности.

Рано утром во вторник духовное руководство друзов призвало вооружённые группировки, вступившие в столкновения с правительственными войсками, сдать оружие и сотрудничать с властями, когда они войдут в город.

В первоначальном заявлении вооружённые группировки в Суэйде призывались "сотрудничать с силами министерства внутренних дел, не сопротивляться их входу и сдать оружие".

Солдаты сирийского правительства на мотоцикле проезжают мимо горящего танка на окраине города Эс-Сувейда на юге Сирии, понедельник, 14 июля 2025 года. Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Командующий службой внутренней безопасности провинции Суэйда Ахмад аль-Далати приветствовал это заявление и призвал "всех религиозных деятелей и общественных активистов занять единую национальную позицию".

Однако всего несколько часов спустя влиятельный лидер друзов шейх Хикмат аль-Хаджри, выступающий против нового правительства в Дамаске, выпустил видеообращение, в котором заявил, что предыдущее заявление меньшинства было "навязано" им Дамаском.

"Они нарушили обещание и продолжили неизбирательный обстрел безоружных гражданских лиц", - говорится в видеообращении аль-Хаджри.

"Мы подвергаемся тотальной войне на уничтожение", - сказал шейх, призвав друзов "противостоять этой варварской кампании всеми доступными средствами".

В социальных сетях появились видеоролики, на которых вооружённые боевики держат пленных друзов, произносят ненавистнические лозунги и избивают их. Euronews не смог провести независимую проверку этих видео.

Вскоре после публикации видеообращения аль-Хаджри министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра выступил с заявлением о полном прекращении огня:

"Мы будем отвечать только на источники огня и бороться с любыми нападениями со стороны незаконных группировок".

Израильское вмешательство

С момента падения президента Башара Асада в начале декабря в результате молниеносного наступления повстанцев, возглавляемых суннитскими группировками, между силами, верными правительству, и друзскими боевиками неоднократно вспыхивали столкновения.

Последний раунд боевых действий вызвал опасения по поводу очередного витка насилия, а также усилил опасения по поводу эскалации израильского вмешательства.

Во вторник израильская армия сообщила в своем заявлении, что она нанесла удар по нескольким военным машинам в районе Суэйды.

В опубликованном ранее совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что еврейское государство намерено защищать друзов в Сирии и предпринимает меры, чтобы "не дать сирийскому режиму причинить им вред".

Израиль и раньше вмешивался в дела Сирии, защищая друзов. В Израиле они считаются лояльным меньшинством и часто служат в вооруженных силах.

Сирийские правительственные войска высаживаются в деревне Мазра на окраине города Эс-Суэйда на юге Сирии, понедельник, 14 июля 2025 г. AP Photo

Друзы - группа, отколовшаяся от шиизма-исмаилизма в X веке, - сосредоточены в Суэйде и в некоторых пригородах Дамаска, таких как Джарамана и Ашрафият Сахная.

Во время 14-летней гражданской войны в Сирии друзские группировки сформировали свои собственные отряды и в значительной степени сохранили самоуправление.

Хотя многие друзы в Сирии заявили, что не хотят, чтобы Израиль вмешивался от их имени, это меньшинство также с подозрением относится к новым властям в Дамаске.