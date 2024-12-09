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Аль-Джулани - лидер повстанцев, свергнувших Асада. Кто он такой?

Абу Мухаммад аль-Голани
Абу Мухаммад аль-Голани Авторское право AP
Авторское право AP
By Sertac Aktan
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Абу Мухаммад аль-Джулани (при рождении Ахмед Хусейн аль-Шараа) - один из лидеров джихадистского движения в Сирии, создававший там филиал "Аль-Каиды". Под его руководством повстанцы захватили власть в стране. Сегодня он высказывается за децентрализацию, плюрализм и открытость.

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Джихадист и экстремист? Или новое лицо современной и более открытой Сирии?

Абу Мухаммад аль-Джулани - лидер суннитской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", руководящей наступлением, которое привело к свержению Башара Асада.

Это деятель джихадистского движения с немалым политическим и военным опытом. Он неоднократно менял свою политическую позицию, чтобы заручиться поддержкой, а порой и вовсе не подчинялся приказам, уничтожая конкурентов.

Разорвав связи с "Аль-Каидой" ("Хайат Тахрир аш-Шам" изначально создавалась как её филиал), сегодня он активно работает над имиджем, пытаясь создать образ адепта децентрализации власти, плюрализма и толерантности.

С недавних пор соратники обращаются к нему как к Ахмеду Хусейну аль-Шараа. Это настоящее имя аль-Джулани, данное ему при рождении. Но отказ от боевого прозвища ещё не означает отказ от радикальной идеологии. Указывая на разрозненность сирийцев и наличие многочисленных противоборствующих сил в стране, аналитики скептически относятся к идее превращения аль-Джулани из джихадиста-экстремиста в потенциального государственника.

В Сирии проживает множество этнических и религиозных общин, разделённых режимом Асада и многолетним конфликтом. Многие опасаются усиления суннитских исламистских экстремистов. В стране действуют различные вооружённые группировки, которых поддерживают Россия, Иран, США и Израиль. Каждая из них преследует свои собственные интересы.

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В течение многих лет аль-Джулани, которого в США причисляют к террористам, лавировал внутри экстремистских организаций, устраняя соперников и своих бывших союзников. В то же время он пытался успокоить религиозные и этнические меньшинства Сирии, наладить связи с различными силами и группами.

Попутно лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) старался избавиться от образа радикального исламиста, сторонника жёстких мер. Он говорил о необходимости создания государственных институтов и децентрализации власти, чтобы "лучше отразить разнообразие Сирии".

"Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения", - сказал он в интервью CNN на прошлой неделе, допустив роспуск ХТШ после падения режима Асада.

Как он порвал с "Аль-Каидой"?

Связь аль-Джулани с "Аль-Каидой" установилась ещё в 2003 году, когда он присоединился к экстремистам, сражавшимся с американскими войсками в Ираке.

Сириец был задержан американскими военными и несколько лет провёл в лагере для военнопленных. Как раз в эти годы "Аль-Каида" создала экстремистское "Исламское государство Ирак" во главе с Абу Бакром аль-Багдади.

В 2011-м начались антиправительственные выступления против сирийского президента Асада, за ними последовали массовые репрессии, а после - военные конфликты. Тогда аль-Багдади отправил аль-Джулани в Сирию, чтобы тот создал отделение "Аль-Каиды" под названием "Фронт Нусра".

США причислили его к террористическим организациям, и этот статус до сих пор сохраняется.

Борьба с ИГИЛ в регионе

В 2013 году, когда гражданская война в Сирии усилилась, амбиции аль-Джулани возросли. Он отверг призывы аль-Багдади распустить "Фронт Нусра" и объединить его с иракским отделением "Аль-Каиды", чтобы создать "Исламское государство Ирака и Сирии".

Тем не менее аль-Джулани заявил о своей верности "Аль-Каиде", которая позже отделилась от ИГИЛ. "Фронт Нусра" сражался с ИГИЛ и устранил большую часть своих конкурентов в рядах сирийской вооруженной оппозиции Асаду.

Законы ислама без намёка на толерантность

В своём первом интервью в 2014 году аль-Джулани заявил, что Сирия должна жить по законам ислама, и дал понять, что в стране нет места для алавитских, шиитских, друзских и христианских меньшинств.

В 2016 году он впервые показал своё лицо общественности, выступив с видеообращением, в котором объявил, что его группировка переименовывается в "Джебхат Фатх аш-Шам" - Фронт завоевания Сирии - и разрывает связи с "Аль-Каидой".

"Эта новая организация не связана ни с какими внешними структурами", - заявил он в видеоролике, на котором он запечатлён в военной форме и тюрбане.

Позже она вступила в противостояние с независимыми исламистскими боевиками, что ещё больше укрепило позиции аль-Джулани и его группировки: она фактически стала ведущей силой на северо-западе Сирии.

Аль-Джулани или аш-Шараа

Укрепив свою власть, аль-Джулани приступил к преобразованиям, которые мало кто мог себе представить. Сменив военное обмундирование на рубашку и брюки, он начал призывать к религиозной терпимости и плюрализму.

Он обратился к друзской общине в Идлибе, против которой ранее действовал "Фронт Нусра", и посетил семьи курдов, убитых поддерживаемыми Турцией ополченцами.

В 2021 году аль-Джулани дал своё первое интервью американскому журналисту с телеканала PBS. Одетый в пиджак, с зачёсанными назад волосами, лидер ХТШ говорил, что его группировка не представляет угрозы для Запада и что санкции, введённые против неё, несправедливы.

Так кто же станет новым лидером сирийцев? Абу Мухаммад аль-Джулани с его экстремистскими взглядами и твёрдой убеждённостью в необходимости создания "Исламского государства" или Ахмед Хусейн аль-Шараа, проповедующий относительно прогрессивные идеи, стремящийся объединить вокруг себя десятилетиями вражующие общины?

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