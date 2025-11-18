Трамп согласился продать F-35 Саудовской Аравии

Президент Дональд Трамп объявил, что США готовятся продать Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35, несмотря на некоторые опасения внутри администрации по поводу этой сделки. Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита в Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Это его первый визит в столицу США с 2018 года.

Саудовская Аравия обратилась к Вашингтону с просьбой купить до 48 истребителей F-35. Пентагон согласился на эту многомиллиардную сделку.

Почему Эр-Рияд хочет приобрести истребители F-35?

F-35 является одним из самых современных истребителей в мире. Он способен собирать разведданные, которыми может делиться с наземными подразделениями, кораблями и самолетами. Этот истребитель также может совершать атаки с помощью полчищ дронов.

Истребитель способен выполнять дальние наступательные задачи, обнаруживать и уничтожать сложные системы противовоздушной обороны противника при подготовке к бомбардировке или наземной атаке. F-35 использовались для поиска объектов ИГИЛ в Ираке и Сирии и сыграли важную роль в израильских атаках на Иран во время 12-дневной войны в июне.

Истребитель построен компанией Lockheed Martin и разработан в партнерстве с Великобританией, Италией, Нидерландами, Канадой, Данией, Норвегией и Австралией. Самым дорогим вариантом истребителя является F-35B Marine - более чем в 100 миллионов долларов.

Многие страны хотят приобрести F-35, в том числе Саудовская Аравия. Эр-Рияд намерен усилить безопасность королевства перед лицом угроз со стороны Ирана и ополченцев на Ближнем Востоке.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальмана Аль Сауд стремится к укреплению связей с Соединенными Штатами, в том числе путем покупки F-35, и заключения пакта о взаимной обороне, аналогичного тому, который Вашингтон подписал с Катаром.

Одновременно с этим Эр-Рияд стремится диверсифицировать экономику Саудовской Аравии, а также привлечь иностранные инвестиции в развитие искусственного интеллекта.

На что рассчитывают США?

Из-за технических сложностей Соединенные Штаты продают истребители F-35 только своим давним военным союзникам.

Конгресс США может заблокировать продажу истребителей, даже если президент одобрит сделку. Многие американские законодатели опасаются поставить под угрозу военное превосходство Израиля, одного из основных союзников.

Израиль — единственная страна на Ближнем Востоке, у которой есть F-35, и в соответствии с американским законодательством, Вашингтон должен обеспечить сохранение так называемого качественного военного превосходства Израиля над другими странами региона.

Как Израиль относится к продаже F-35 Саудовской Аравии?

Сделка Вашингтона с Эр-Риядом вызывает беспокойство в Израиле. Согласно оценкам ряда экспертов, перевооружение ВВС Саудовской Аравии может лишить ЦАХАЛ качественного превосходства в воздухе и изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

В то же время в Израиле надеются, что США увяжут продажу F-35 с согласием Саудовской Аравии присоединиться к Авраамовым соглашениям - серии договоров о нормализации отношений между еврейским государством и рядом арабских стран.