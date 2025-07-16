Сирийские власти и друзы договорились о прекращении огня

РЕКЛАМА

США заявили, что ожидают деэскалации в Сирии после объявления Дамаском о прекращении огня с друзами. Американский чиновник сообщил, что администрация президента Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии и вместо этого начать диалог.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам: "Мы на пути к реальной деэскалации, а затем, надеюсь, вернёмся на путь помощи Сирии в строительстве страны и достижения гораздо более стабильной ситуации на Ближнем Востоке".

В среду вечером официальное сирийское новостное агентство сообщило о достижении перемирия между правительственными войсками и друзами в Сувейде. По данным агентства, силы режима разместят в этом районе контрольно-пропускные пункты.

Один из лидеров друзов в Сирии уточнил, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами, государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу (очевидно, речь идёт об учреждениях, ранее действовавших при Асаде), будет создан совместный комитет друзов и режима для расследования преступлений и правонарушений, совершённых во время столкновений в этом районе, а все задержанные во время беспорядков будут освобождены.

Израиль не будет сидеть сложа руки президент Израиля Ицхак Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил: "Израиль не будет сидеть сложа руки, когда наши союзники и члены семей израильтян – сыновья и дочери друзской общины, неотъемлемой части нас, – подвергаются нападениям и рискуют стать жертвами ужасной резни".

Ранее армия обороны Израиля подтвердила информацию о новых ударах по Генеральному штабу в Дамаске. Также сообщается об ударе по военной цели в районе президентского дворца.

"Армия обороны Израиля недавно атаковала генеральный штаб сирийского режима в районе Дамаска, Сирия. Из генерального штаба в Дамаске командиры сирийского режима руководят боевыми действиями и направляют силы режима в район Сувейды. Кроме того, был атакован военный объект в районе президентского дворца сирийского режима в районе Дамаска. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирных жителей-друзов на юге страны", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля заявила о готовности перебросить две дивизии на Голанские высоты, а также авиацию, включая беспилотники и истребители. Они должны усилить 210-ю дивизию "Башан" вдоль границы и в контролируемой Израилем сирийской буферной зоне.

Ранее израильские военные сообщили, что за последние сутки были атакованы сирийские танки, ракетные установки и пикапы с установленными на них пулеметами, направлявшимся в город Сувейда на юге Сирии, где большинство населения составляют друзы.

"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по военным объектам сирийского режима на юге Сирии. За последние 24 часа авиация ВВС атаковала и продолжает атаковать танки, ракетные установки, вооружение и пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, продвигаясь в район Сувейды на юге Сирии. Кроме того, были атакованы подъездные пути к блокпостам в этом районе", - сообщается в заявлении.

Израиль критикует международное сообщество

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подверг критике международное сообщество за молчание после нападений на друзов на юге Сирии.

Саар заявляет, что в Сирии "мы наблюдаем повторяющееся явление преследования меньшинств, вплоть до массовых убийств и погромов. Иногда это совершают силы режима, иногда - джихадистские ополченцы, входящие в его базу, - а обычно и те, и другие".

"Cейчас, на юге Сирии, мы видим крайне тревожные картины - убийства и унижения мирных жителей. И я спрашиваю: что ещё должно произойти, чтобы международное сообщество высказалось? Чего ещё они ждут?" - задается вопросом Саар.

Глава МИД Израиля четко говорит об интересах своей страны в Сирии, называя их известными, ограниченными и очевидными: "Во-первых, сохранить статус-кво на юге Сирии - недалеко от нашей границы - и не допустить возникновения угроз Израилю в этом регионе. Во-вторых, не допустить причинения вреда друзской общине, с которой у нас крепкие и тесные связи через друзов, граждан Израиля".

О наращивании своих сил на границе с Сирией израильская армия объявила на фоне кровопролитных столкновений в Сувейде, где большинство населения составляют друзы.

В среду на границе Израиля с Сирией возник хаос: около 1000 друзов, проживающих в Израиле, прорвали ограждения, направляясь в Сирию, а десятки сирийских друзов попытались перейти границу в противоположном направлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором призвал членов друзской общины не пересекать границу с Сирией, чтобы попытаться спасти своих собратьев, подвергшихся нападению со стороны войск сирийского режима.

"Дорогие мои соотечественники, граждане Израиля, ситуация в Сувейде, ситуация на юго-западе Сирии очень серьёзная", - заявил Нетаньяху. "Армия обороны Израиля работает, ВВС работает, другие силы работают. Мы работаем над спасением наших братьев-друзов и ликвидацией банд режима".

"А теперь у меня к вам одна просьба: вы - граждане Израиля. Не пересекайте границу", - заявил Нетаньяху. "Вы рискуете своей жизнью; вас могут убить, похитить, и вы наносите ущерб усилиям Армии обороны Израиля. Поэтому я прошу вас: вернитесь в свои дома, позвольте Армии обороны Израиля действовать", - добавил глава правительства.

В то же время военные сообщают, что несколько десятков сирийцев недавно попытались проникнуть в Израиль недалеко от друзского города Хадер. Попытки проникновения предотвращают сотрудники пограничной полиции и ЦАХАЛ.