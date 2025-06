Украина требует вернуть детей, депортированных Россией. Как Киев составил список?

РЕКЛАМА

Во время второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в понедельник Украина передала России список насильственно депортированных детей.

Киев хочет, чтобы Москва вернула их Украине, подтверждая свою приверженность возвращению насильственно депортированных детей как одному из ключевых аспектов возможного прекращения огня и мирного соглашения в долгосрочной перспективе.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил: "Если Россия действительно привержена мирному процессу, то возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет положительным".

Глава российской делегации Владимир Мединский продемонстрировал список, в котором указаны имена 339 похищенных украинских детей.

Представитель Кремля обвинил Украину в том, что она "устраивает шоу на тему потерянных детей, рассчитанное на сердобольных европейцев", и, по его словам, Киев пытается "выдавить слезу, поднимая этот вопрос".

По словам Мединского, каждое имя в списке будет "прорабатываться".

"Есть ли где-то в наших учреждениях дети с похожими фамилиями и именами, к этому должны быть приложены дополнительные заявления от родителей или законных родственников", - добавил он.

"Дело не в том, что они находятся в наших учреждениях. Это значит, что (местонахождение) этих детей неизвестно. Может быть, (они) в Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии", - сказал Мединский.

Источники Euronews, знакомые с этим аспектом переговоров, говорят, что Москва точно знает, где находится каждый ребенок из этого списка.

Киевский список насильственно депортированных детей

Киев и Москва никогда не поднимали вопрос об украинских детях, насильственно депортированных Россией, в прямом формате.

На сегодняшний день Украина смогла подтвердить факт депортации Россией более 19 500 детей. Это те дети, по которым собрана подробная информация - известно их место жительства в Украине и территориальное расположение в России.

Только 1350 детей были возвращены, и каждое возвращение происходит при посредничестве третьей стороны, в частности, Катара, ЮАР и Ватикана.

Поэтому российская делегация была удивлена, так как не ожидала получить список имен от Киева во время прямых переговоров в Стамбуле в понедельник.

По словам источников Euronews, знакомых с вопросом, Москва заявила, что готова вернуть 10 детей, но у Киева "другая позиция и ожидания", когда речь идет о "демонстрации доброй воли в продолжении мирного процесса".

На вопрос, почему Киев не представил более обширный список, учитывая, что 339 имен составляют менее 2% от общего числа насильственно захваченных детей, источники Euronews объяснили, что это было решение, основанное на предыдущем опыте.

"Есть риск, что Москва попытается выиграть время, заявив, что проверка имен займет больше времени, и при этом попытается еще больше изменить личности украинских детей, что сделает невозможным их отслеживание", - сказал источник.

Ребенок сидит на полу в детском доме в Харцызске Донецкой области. Украина, 7 марта 2015 года Vadim Ghirda/AP

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Марьяны Бецы, Россия намеренно стирает личности незаконно депортированных детей.

Меняются имена и документы, особенно если речь идет о маленьких детях, которых насильно усыновляют в России.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW) заявил, что кража детей была одной из приоритетных задач президента России Владимира Путина, ссылаясь на разоблачения украинских правозащитников.

ISW обнаружил кремлевские документы от 18 февраля 2022 года, в которых излагались планы по изъятию украинских детей из детских домов в оккупированных Луганской и Донецкой областях и вывозу их в Россию под видом "гуманитарной эвакуации".

Источники Euronews, знакомые с этим аспектом переговоров, сообщили, что в списке Киева есть и имена детей, которые еще не вывезены в Россию и остаются на временно оккупированных территориях.

"Это не только те дети, которые были физически перемещены на территорию России, но и те, которые сейчас находятся под российской оккупацией и контролем, оставаясь на украинских территориях, временно оккупированных Россией", - сказали они.

Крайний срок и условия возвращения украинских детей

Когда 16 мая Украина и Россия впервые встретились в Стамбуле, они договорились об обмене военнопленными, который состоялся в течение 10 дней после переговоров.

Еще один обмен военнопленными был согласован на втором раунде переговоров в понедельник, когда Украина передала России список депортированных детей.

Теперь Киев надеется, что Москва вернет похищенных детей как можно скорее, без дальнейших задержек.

В отсутствие значительного прогресса в военной части переговоров, для Москвы это возможность продемонстрировать свою "добрую волю" в гуманитарном аспекте.

"Если они хотят ее проявить, они найдут способ продемонстрировать свою добрую волю без дальнейших задержек и доказать это быстро", - заявили источники Euronews, подтвердив, что Москва знает, где находятся эти дети.

Россия также может сделать это при посредничестве Катара, ЮАР или Ватикана - стран, которые в прошлом помогали Киеву с возвращением украинских детей.

В своем "мирном меморандуме" Москва не снизила ни одного из своих максималистских требований относительно боевых и территориальных уступок и по-прежнему требует, чтобы Украина уступила свои территории, включая те, которые Россия никогда не контролировала.

В условиях давления со стороны США и надвигающихся новых, более жестких санкций Москва должна решить, стоит ли продолжать гуманитарные переговоры с Киевом, учитывая, что это единственный аспект прямых переговоров, который принес ощутимые результаты с момента их возобновления.

Следующий, третий раунд переговоров, как ожидается, состоится в конце июня.