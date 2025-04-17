Детьми не торгуют: Киев напомнил миру о депортированных Россией несовершеннолетних

By euronews

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Украина запустила международную пасхальную кампанию "Дети не подлежат обсуждению", чтобы напомнить миру о более 20 тысяч несовершеннолетних, депортированных Россией. За инициативой стоит украинский МИД, призвавший коллег их разных стран поддержать начинание. К пасхальной кампании уже присоединился президент Евросовета Антониу Кошта.

Марьяна Беца, замминистра иностранных дел Украины, обращает внимание: "Пасха - время, которое люди проводят в кругу семьи, а эти дети лишены своих семей". Беца уточняет, что многие из вывезенных "уже не помнят родителей, так как Россия стирает их идентификацию".

Украинское руководство и лично президент Зеленский не раз говорили посредникам, предлагающим найти способ остановить войну, что для Киева условием sine qua non для заключения любой сделки является возвращение депортированных детей, военнопленных, а также гражданских заключенных с российской территории.

Украине удалось подтвердить факт депортации почти 20 тысяч детей. По данным Йельской лаборатории гуманитарных исследований, реальное число насильно вывезенных несовершеннолетних приближается к 35 тысячам.

Москва говорит о 700 тысячах детей, которые, на языке российских властей, подверглись "гуманитарной эвакуации".