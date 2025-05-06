"Самодепортация" за $1000 вместо насильственной высылки – новое предложение Трампа мигрантам

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В понедельник администрация Дональда Трампа объявила, что будет платить нелегальным мигрантам по 1000 долларов (880 евро) за возвращение на родину по своей инициативе.

Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило в пресс-релизе, что правительство США покроет все дорожные расходы таких добровольцев, а денежное вознаграждение они получат, когда окажутся в стране происхождения.

В ведомстве уточнили, что те, кто воспользуется специальным приложением под названием CBP Home, чтобы сообщить американским властям, что они планируют вернуться домой, будут исключены из приоритетного списка задержаний.

"Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация – лучший, самый безопасный и экономически эффективный способ покинуть Соединённые Штаты и избежать ареста", – заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Пресс-конференция Кристи Ноэм в Вашингтоне, 9 апреля 2025 года. AP Photo

В администрации Трампа обещают, что тем, кто решит пойти по этому пути, будет предоставлена возможность вернуться в США на законных основаниях. "Мы собираемся дать им определённую сумму денег и предложить им перелёт туда, откуда они приехали", – заявил президент США журналистам в Белом доме. "Мы будем работать с ними, чтобы, возможно, однажды они смогли вернуться, если они хорошие люди и любят нашу страну", – добавил он.

Министерство здравоохранения заявило, что уже оплатило билет в один конец для мигранта, который согласился вернуться в Гондурас из Чикаго, и добавило, что забронировало ещё партию авиабилетов на эту и следующую недели.

Администрация Трампа уже давно продвигает "самодепортацию" как способ, с помощью которого люди, находящиеся в стране без легального статуса, могут обеспечить себе вторую попытку на въезд в будущем.

Однако организации по защите прав мигрантов призывают к осторожности.

Венесуэльские мигранты, депортированные из США, высаживаются в аэропорту имени Симона Боливара, 2 мая 2025 года. AP Photo

По словам Аарона Райхлен-Мельника, старшего научного сотрудника Американского иммиграционного совета, для людей без документов – особенно тех, в отношении которых уже запущена процедура депортации – зачастую хуже покинуть страну, чем оспаривать своё выдворение в иммиграционном суде.

Эксперт предупредил, что мигранты, не явившиеся в суд, рискуют автоматически получить постановление о депортации.

Он пояснил, что выезд из страны обычно считается отказом от ходатайства о предоставлении помощи или убежища, добавив, что Министерство здравоохранения не сообщило о тесной координации с судами, чтобы гарантировать, что люди, покидающие США, не столкнутся с какими-либо последствиями.

Администрация Трампа подкрепила свой призыв к "самодепортации" телевизионной рекламой, а также постами в социальных сетях, которые показывают аресты иммиграционных служб и отправку мигрантов в "мега-тюрьму" в Сальвадоре.

Способ сэкономить

Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одним из своих приоритетов после возвращения в Белый дом в январе.

Власти уже провели ряд громких депортаций, в том числе в соответствии с законом XVIII века и беспрецедентным соглашением, подписанным с Сальвадором. Эти высылки стали предметом противостояния между правительством США и судебными органами.

Администрация обратилась к Конгрессу с просьбой о значительном увеличении ресурсов для Управления иммиграционной и таможенной полиции, которое отвечает за задержание людей, предназначенных для высылки из страны.

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По данным Министерства внутренней безопасности, арест, задержание и выдворение человека из США обходится в 17 121 доллар (15 104 евро), а новая процедура "снизит затраты на депортацию на 70%".

Помимо денег, "самодепортация" сэкономит властям время, поскольку не требуется вести длительных переговоров между правительствами, чтобы заставить конкретную страну принять обратно своих граждан.

Исследование, проведенное в 2011 году Институтом миграционной политики и Европейским университетским институтом во Флоренции, показало, что в мире существует около 128 подобных схем "деньги за возвращение".

Однако исследование также показало, что за некоторыми исключениями, такими как программа по возвращению мигрантов в 1990-х годах из Германии в Боснию, в целом кандидатов на "самодепортацию" много не нашлось.