Москва и Минск рады роспуску USAID

Официальные лица Москвы и Беларуси приветствовали предстоящую ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), в то время как правозащитные группы, специалисты в области здравоохранения и независимые СМИ выразили обеспокоенность тем, как прекращение финансирования может повлиять на их деятельность.

Администрация Трампа приостановила реализацию всех программ внешней помощи в рамках масштабной оптимизации работы аппарата правительства США, которую курирует миллиардер и сподвижник Илон Маск.

В четверг стало известно, что штат USAID будет сокращён на 97%. Из 10 000 работников там останутся примерно 290. Фактически, это означает сворачивание деятельности американского агентства, которое финансировало гуманитарные проекты по всему миру.

Москва приветствовала эти меры, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в четверг назвала USAID "чем угодно, но не агентством помощи и содействия развитию". "Это машина по вмешательству во внутренние дела, это механизм по смене режимов, политического строя, государственного устройства", - сказала она журналистам.

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Трампа и Маска "умным ходом".

Однако общественные организации, помогающие российским диссидентам, утверждают, что закрытие USAID поставит под угрозу их деятельность.

ОВД-Инфо, российская правозащитная группа, которая отслеживает политические уголовные дела и оказывает юридическую помощь преследуемым по политическим мотивам, сообщила, что ликвидация агентства не окажет существенного влияния на её работу, но однозначно пострадают другие организации-бенефициары USAID.

"Наша работа значительно усложнится", - сказал представитель "ОВД-Инфо".

USAID работало в России в течение двух десятилетий, финансируя различные кампании по охране здоровья населения и инициативы по развитию демократии и гражданского общества.

Но в 2012 году его деятельность запретили за, как обосновали в МИД, "попытки влиять на политические процессы через распределение грантов".

Организация "Ковчег", которая помогает россиянам, бегущим за границу, найти убежище, устроить быт, пройти обучение, оказывает им юридическую и психологическую поддержку, заявила, что из-за указа Трампа о USAID она потеряла 30% своего бюджета. Основательницы "Ковчега" Анастасия Буракова выразила своё сожаление. Она добавила, что проект, скорее всего, выживет, но есть большие проблемы с другими источниками финансирования, особенно от российских доноров.

Российские власти причисляют многие подобные правозащитные НПО к "иностранным агентам", что отпугивает потенциальных жертвователей и рекламодателей.

В свете последних событий российский филантроп Борис Зимин и бывший олигарх, ныне - оппозиционер в изгнании, Михаил Ходорковский объявили о программе поддержки рускоязычных проектов и проектов, работающих в Украине, на сумму 600 000 долларов (577 736 евро).

Удар по белорусским НПО и независимым СМИ

Белорусский президент Александр Лукашенко, который очередными, непризнанными международным сообществом выборами продлил свой срок пребывания у власти, заявил, что решение о ликвидации агентства стало ответом на его призывы к "перезагрузке" отношений между Беларусью и США.

В Беларуси ожидается резкое сокращение финансирования правозащитных групп, поддерживающих политзаключённых. По данным AP, массовые увольнения, прекращение программ или закрытие коснётся 60-80 неправительственных организаций.

Ведущая правозащитная группа страны "Весна", чей основатель Алесь Беляцкий, находящийся в тюрьме, получил Нобелевскую премию мира в 2022 году, заявила, что замораживание финансирования USAID "значительно ухудшит" её работу.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, из 30 крупных медиагрупп, работающих за рубежом, шесть лишились средств к существованию и были вынуждены полностью прекратить свою деятельность.

По данным организации, заморожена помощь на общую сумму 1,7 миллиона долларов (1,6 миллиона евро) - более половины всей иностранной помощи независимым СМИ, вынужденным покинуть страну после того, как Лукашенко в 2020 году развязал широкомасштабные репрессии против оппозиции и её сторонников.

Елена Живоглод, возглавляющая организацию "Честные люди", созданную в 2020 году для противодействия пропаганде Лукашенко, заявила, что ей придётся уволить 15 сотрудников и расторгнуть договор аренды офиса НПО в Варшаве.

Молдавия лишается средств борьбы за честные выборы

USAID также финансирует группы, следящие за выборами в Молдавии. Европейские чиновники обвинили Россию во вмешательстве в два ключевых голосования в прошлом году, в частности - организации массового подкупа голосов.

Молдавская Ассоциация Promo-LEX, деятельность которой направлена на защиту демократии и прав человека, заявила, что на долю USAID приходится около 75-80% её проектов, включающих мониторинг выборов, контроль над финансированием избирательных кампаний и надзор за работой парламента.

"Если мы не найдём другие источники средств незамедлительно, то не сможем осуществлять эту важнейшую деятельность в прежних масштабах и с прежней эффективностью", - сказал Ион Маноле, исполнительный директор ассоциации.

"Учитывая предыдущее вмешательство России - через незаконное финансирование избирательных кампаний, политическую коррупцию и дезинформацию, - наша наблюдательная миссия имеет важное значение для обеспечения прозрачности выборов", - сказал он.

Прекращению работы USAID рад и венгерский премьер Виктор Орбан. Он объявил в пятницу, что его правительство предпримет юридические действия для ликвидации местных НПО и СМИ, получающих финансирование из США и других источников из-за рубежа.

Орбан пояснил, что USAID, по его убеждению, поддерживало организации, которые стремились "свергнуть" его правительство.

"Сейчас настал момент, когда эти международные сети должны быть уничтожены, они должны быть сметены", - сказал Орбан. "Необходимо сделать их существование юридически невозможным".