Нобелевская премия мира этого года присуждена белорусским, российским и украинским правозащитникам. Лауреатами стали основатель центра "Весна" Алесь Беляцкий, российский "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод.

Белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна", "узник совести" Алесь Беляцкий стал единственным индивидуальным получателем "нобелевки" в этом году. Он провёл за решёткой около 3 лет, с лета 2011 по 2014 год, и был вновь арестован 14 июля 2021 года.

Кроме того премию мира за 2022 год с ним поделили 2 правозащитные организации: российский центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод ("Центр громодянських свобод").

Российский "Мемориал" был ликвидирован по настоянию властей в начале 2022 года. Одним из основателей центра был другой лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров. Одной из основных задач центра в момент основания в середине 1980-х годов была реабилитация жертв политических репрессий и намерение увековечить их память. Позднее сфера деятельности "Мемориала" была расширена на содействие развитию гражданского общества, правового сознания граждан и демократического правового государства, а также помощь в популяризации демократических ценностей и утверждении прав личности.

Украинский "Центр гражданских свобод" основан в 2007 году для "продвижения ценностей прав человека", как сказано на сайте центра. Его активисты составили карту "насильственных исчезновений" людей в Украине. Центр также оказывает помощь правозащитникам и заключённым. Одно из направлений деятельности ЦГС - образование в области прав человека.

В прошлом году мирная "нобелевка" была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту, главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Кроме Муратова в России лауреатами Нобелевской премии мира становились последний глава СССР Михаил Горбачёв (в 1990 году) "за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом" и правозащитник и учёный Андрей Сахаров (в 1975 году) "за борьбу за права человека в Советском Союзе, разоружение и сотрудничество между народами".

Среди кандидатов на Нобелевскую премию мира в этом году были названы президент Украины Владимир Зеленский, украинский народ, российский оппозиционер Алексей Навальный, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и женщины Ирана.