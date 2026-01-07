Бывший агент ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР, скончался в тюрьме

Олдрич Эймс, шпион Центрального разведывательного управления, приговоренный к пожизненному заключению за продажу секретов Москве, стоившую жизни дюжине двойных агентов, умер в тюрьме в понедельник, сообщили власти США.

По данным Бюро тюрем, ему было 84 года.

Эймс проработал аналитиком контрразведки в ЦРУ 31 год и вместе со своей женой Розарио был осужден за продажу информации Советскому Союзу в период с 1985 по 1993 год, что поставило под угрозу секретные миссии.

Эймс возглавлял советское отделение контрразведки ЦРУ и передал Кремлю имена десятков россиян, шпионивших в пользу США.

Бывший агент ЦРУ Олдрич Эймс покидает федеральный суд после признания вины по обвинению в шпионаже и уклонении от уплаты налогов в Александрии, 28 апреля 1994 года AP Photo

Роскошный образ жизни пары, которая в то время хранила наличные на счетах в швейцарских банках, ездила на автомобиле Jaguar и ежегодно оплачивала счета по кредитным картам на сумму 50 000 долларов (42 780 евро), вызвал подозрения.

Федеральные прокуроры утверждают, что Эймс шпионил для Советского Союза и продолжал продавать России информацию после его распада, пока не был разоблачен в 1994 году.

Опираясь на фиктивную информацию Эймса, сотрудники ЦРУ неоднократно дезинформировали президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Хью Буша и других высокопоставленных чиновников о советском военном потенциале и других стратегических деталях.

Преследование Эймса усилило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, когда Россия и США пытались нормализовать отношения после распада Советского Союза в 1991 году.

Тогдашний директор ЦРУ Джеймс Вулси подал в отставку из-за скандала, отказавшись уволить или понизить в должности своих коллег в Лэнгли, штат Вирджиния, где находится штаб-квартира шпионского агентства.

Советский лидер Юрий Владимирович Андропов во время празднования 113-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина в Кремле, Москва, 22 апреля 1983 года AP Photo

Его преемник, уроженец Бельгии Джон Дойтч, провел реорганизацию шпионского агентства, что привело к арестам и обвинениям.

Тогдашний президент США Билл Клинтон назвал дело Эймса "очень серьезным" и предположил, что оно может повредить связям с Москвой, в то время как Кремль преуменьшил значение этого инцидента, а один российский дипломат назвал американцев "крайне эмоциональными".

Белый дом в итоге выслал высокопоставленного российского дипломата Александра Лысенко, обвиненного в связях с Эймсом, после того как Россия отказалась его отозвать.

Скандалы уже давно стали неотъемлемой частью шпионской деятельности, поскольку Вашингтон и Москва борются за секреты в тихих битвах за власть и дипломатические рычаги.

Агенты ФБР арестовывают сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса в Арлингтоне, 21 февраля 1994 года. AP Photo

Несмотря на свою невиновность, Юлиус и Этель Розенберг были казнены в 1953 году по обвинению в продаже атомных секретов Москве в разгар маккартизма - антикоммунистического движения, характеризующегося политическим преследованием левых в США, возглавляемого сенатором Джозефом Маккарти.

Бывший эксперт по связи ВМС Джон Уокер был осужден после того, как в 1986 году признал себя виновным в расшифровке более миллиона зашифрованных сообщений в течение более 30 лет с целью передачи информации СССР, и был заключен в тюрьму пожизненно.