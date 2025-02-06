Белый дом отменил подписку на Politico после проверки бюджета USAID под руководством Маска

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Белый дом заявил, что отменяет подписку на новостное интернет-издание Politico на миллионы долларов в рамках масштабной программы сокращений, по которой технологический магнат Илон Маск получил возможность урезать правительственные зарплаты и бюджеты и даже фактически закрыть целые агентства.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила на пресс-конференции в среду, что Агентство США по международному развитию (USAID) потратило 8 млн долларов на подписку на издание Politico Pro, и что возглавляемый Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) намерен их отменить.

"Я была поставлена в известность о финансировании USAID СМИ, включая Politico, - заявила Ливитт собравшимся в Белом доме журналистам. "И я могу подтвердить, что более восьми миллионов долларов налогоплательщиков, которые пошли на субсидирование подписки на Politico, больше не будет. Команда DOGE сейчас работает над отменой этих платежей".

Несколько американских агентств коллективно потратили деньги на подписку на Politico Pro, Associated Press и другие издания.

Мы обратились в Politico за комментариями.

Несколько сторонников Маска и ультраправых влиятельных лиц и журналистов представили эти расходы как пример того, что правительство намеренно финансирует "предвзятые" новостные агентства.

Сам Маск сделал такое же утверждение на сайте X, где он дает своеобразный комментарий к своим усилиям по сокращению государственных расходов - процессу, в ходе которого он и его соратники, как утверждают критики, грубо нарушают законы и правила, призванные обеспечить безопасность государственных систем, бесперебойную работу основных программ и защиту частных данных налогоплательщиков.

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Несмотря на свое название, DOGE на самом деле не является официальным правительственным департаментом, а Маск не является официальным назначенцем. Среди областей федерального аппарата, на которые нацелилась команда DOGE, - Казначейство и Управление по работе с персоналом, где команда Маска получила беспрецедентный доступ к ИТ-системам и системам управления бюджетом.

По разным данным, доступ предоставляется только для чтения или позволяет отменять платежи и потоки финансирования программ без надзора - ситуация, которая может иметь серьезные последствия для миллионов американцев, полагающихся на федеральные программы не только для трудоустройства, но и для здравоохранения, питания, помощи с жильем и многого другого.

В многочисленных отчетах говорится о небольшом отряде молодых помощников Маска, некоторые из которых еще учатся на первом курсе университета, которые приходят в различные правительственные здания, чтобы потребовать доступ к основным системам.

Особенно заметно от действий DOGE пострадало агентство USAID, которое находится на грани закрытия после того, как его сотрудники были отправлены в отпуск, а расходы заморожены.

Маск назвал это агентство, которое осуществляет множество международных гуманитарных проектов, в том числе в некоторых из наиболее пострадавших от голода и войн регионов мира, "преступной организацией" и поделился различными теориями заговора о его деятельности.

"Мы провели выходные, отправляя USAID в дробилку", - написал он в воскресенье. "Могли бы сходить на несколько отличных вечеринок, вместо чего мы сделали это".