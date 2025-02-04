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Закроет ли Дональд Трамп агентство по оказанию гуманитарной помощи USAID?

Элон Маск и президент Дональд Трамп присутствуют на предвыборном мероприятии на фермерском шоу Батлера.
Элон Маск и президент Дональд Трамп присутствуют на предвыборном мероприятии на фермерском шоу Батлера. Авторское право AP Photo/Alex Brandon
Авторское право AP Photo/Alex Brandon
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Тысячи сотрудников USAID были уволены, а реализация гуманитарных программ по всему миру остановлена после того, как Трамп заморозил внешнюю помощь США.

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Десятки высокопоставленных чиновников отправлены в отпуск, тысячи сотрудников и подрядчиков американского агентства по международному развитию (USAID) уволены, реализация всех программ прекращена. Об этом распорядился Дональд Трамп. Ранее Илон Маск заявил, что агентство "не подлежит восстановлению" и его пора закрыть, с чем, по его словам, согласился президент США.

В понедельник более 600 сотрудников USAID сообщили, что их доступ к компьютерным системам агентства заблокирован. Работавшие в его штаб-квартире в Вашингтоне получили письма с указанием оставаться дома в связи с закрытием офиса.

Веб-сайт USAID также не функционирует.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что закрыть USAID "нужно было давно", хотя признал, что "ему нравилась эта концепция" во время его первого президентского срока.

На вопрос журналистов о том, требуется ли одобрение Конгресса для такого шага, он ответил:

"Нет, мы так не думаем, когда речь заходит о мошенничестве и безумцах (...) Мы просто хотим сделать всё правильно. Это то, что следовало сделать давным-давно, творилось полное безумство во времена администрации Байдена".

Тем временем Маск с согласия Трампа проводит проверку эффективности работы федерального правительства. В своём стриме на сайте X миллиардер заявил, что они с президентом подробно обсудили работу агентства и тот "согласился, что мы должны его закрыть”.

"Стало очевидно, что это вовсе не яблоко с червяком внутри. Это просто клубок червей. От него нужно избавиться. Это не подлежит восстановлению", - сказал Маск.

В выходные администрация Трампа отправила в отпуск двух руководителей службы безопасности USAID после того, как они отказались предоставить доступ к защищённым системам агентства Департаменту эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска.

Штаб-квартира Агентства международного развития США в Вашингтоне закрыта с понедельника.
Штаб-квартира Агентства международного развития США в Вашингтоне закрыта с понедельника.AP Photo/Carolyn Kaster

Ранее департамент провёл аналогичную операцию в Министерстве финансов, получив доступ к секретной информации, включая системы платежей клиентов Social Security и Medicare. Американские СМИ сообщили, что один из высокопоставленных сотрудников Казначейства подал в отставку из-за того, что команда Маска получила доступ к секретной информации.

Закрытие USAID - вписывается в объявленный президентом курс на реорганизацию госструктур, которая уже затронула федеральное правительство и его программы.

По объёмам оказываемой гуманитарной помощи в мире США занимают первое место. меры новой администрации перечеркнули десятилетия американской политики, в соответствии с которой гуманитарная помощь была основным инструментом Вашингтона при создании альянсов и противодействии противникам, таким как Китай и Россия.

Трамп, Маск и республиканцы в Конгрессе обвиняли предыдущую администрации в расточительстве при оказанию внешней помощи и продвижении "радикальных либеральных, социальных программ", а также в мошенничестве. Правда, новый хозяин Белого дома пока не предоставил тому доказательств.

Так или иначе, США тратят на иностранную помощь менее 1 % своего бюджета - меньше, чем у ряда других стран.

Противостояние демократов

Представители Демпартии резко отреагировали на закрытие USAID, заявив, что это решение свидетельствует о том, какую власть имеет Маск над Вашингтоном.

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Законодатели пытались попасть в офисы USAID в столице, но сотрудники Министерства внутренней безопасности и люди, представившиеся работниками USAID, преградили им путь. "Илона Маска здесь нет", - сказал один из них законодателям.

Сенатор Крис Ван Холлен из Мэриленда назвал это "незаконным захватом власти" и "коррупционным злоупотреблением".

Демократы объявили о том, что готовят судебные иски, и пообещали блокировать утверждение кандидатур Трампа на должности в Госдепартаменте до тех пор, пока USAID не возобновит свою работу.

Демократы находятся в меньшинстве в Палате представителей и Сенате после выборов в ноябре прошлого года, поэтому рычагов влияния сегодян у них не так много.

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Что такое USAID?

Кеннеди создал USAID в 1961 году как независимое агентство - в разгар холодной войны с Советским Союзом. Он хотел найти более эффективный способ противодействия советскому влиянию за рубежом посредством иностранной помощи и считал, что Государственный департамент был крайне бюрократизирован.

USAID пережило Советский Союз, который распался в 1991 году. Сегодня сторонники USAID утверждают, что за счёт реализуемых им программ США противостоят влиянию России и Китая.

Согласно отчёту, опубликованному в январе исследовательской службой Конгресса, в 2023 году США потратили около 40 миллиардов долларов на иностранную помощь.

"Поглощение Госдепартаментом"

В понедельник Госдеп объявил о том, что госсекретарь Марко Рубио назначен временным исполняющим обязанности руководителя агентства в качестве "промежуточного шага".

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В заявлении ведомства сказано:

"USAID давно отклонилось от своей изначальной миссии – продвижения американских интересов за рубежом, и теперь совершенно очевидно, что значительная часть финансирования USAID не соответствует ключевым национальным интересам США"

Сам Рубио уведомил законодателей Конгресса о начале "процесса пересмотра программ и возможной реорганизации деятельности USAID для обеспечения максимальной эффективности и приведения операций в соответствие с национальными интересами”.

Ряд американских изданий сообщают, что администрация Трампа готовит поглощение USAID Госдепартаментом.

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