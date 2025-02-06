Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Протесты в США против политики Трампа и Илона Маска

Несколько сотен демонстрантов митингуют против президента Дональда Трампа у здания Капитолия штата Калифорния в среду, 5 февраля 2025 года, в Сакраменто, штат Калифорния.
Несколько сотен демонстрантов митингуют против президента Дональда Трампа у здания Капитолия штата Калифорния в среду, 5 февраля 2025 года, в Сакраменто, штат Калифорния. Авторское право  Noah Berger/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Noah Berger/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
В среду по всей территории США прошли демонстрации протеста против действий недавно вступившего в должность президента США Дональда Трампа.

Тысячи демонстрантов собрались в среду в городах США, чтобы выразить протест против первых действий администрации Трампа. Они осуждали все - от иммиграционных репрессий президента до его отказа от прав трансгендеров и предложения принудительно переселить палестинцев из сектора Газа.

В Остине, столице штата Техас, сотни протестующих прошли маршем по центру города, с плакатами и транспарантами, скандируя "Нет фашизму!" и "Защитим нашу демократию!"

Протестующие в Филадельфии, в столицах штатов Калифорнии, Миннесоты, Мичигана, Висконсина, Индианы и других городах размахивали плакатами, осуждающими президента Дональда Трампа, миллиардера Элона Маска и "Проект 2025", набор консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента.

Протесты стали результатом движения, которое организовалось в Интернете под хэштегами #buildtheresistance и #50501, что означает 50 протестов, 50 штатов, 1 день. На сайтах и в соцсетях появились призывы к действию, такие как "Отвергни фашизм" и "Защити нашу демократию".

Демонстранты в нескольких городах обрушились с критикой на Илона Маска и возглавляемый им Департамент эффективности правительства (DOGE). Возмущение вызвано растущим влиянием миллиардера в правительстве - так, его Департамент эффективности государственного управления получил доступ к данным платёжных систем.

"DOGE не законен, - гласил один из плакатов, поднятый протестующими на ступенях Капитолия в Джефферсон-Сити, столице штата Миссури. - Почему у Илона есть информация о нашем социальном страховании???"

Члены Конгресса выразили обеспокоенность тем, что участие DOGE в государственной платежной системе США может привести к рискам безопасности или пропуску платежей по таким программам, как Social Security и Medicare. Представитель Министерства финансов сообщил, что технический специалист, работающий с DOGE, будет иметь "доступ только для чтения".

За первые пару недель своего нового срока Трамп подписал ряд указов, касающихся самых разных вопросов - от торговли и иммиграции до изменения климата. По мере того как демократы начинают выступать против программы Трампа, протесты множатся.

