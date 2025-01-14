153 эксперта: без прорыва в области продовольственной безопасности человечество ждёт голод

By Euronews и AP

РЕКЛАМА

153 лауреата Нобелевской и Всемирной продовольственной премий опубликовали открытое письмо, в котором призвали к расширению научных исследований и поиску новых способов выращивания продуктов питания для удовлетворения растущих глобальных потребностей в ближайшие десятилетия. По их мнению, в отстутствие усилий по распределению продовольствия и получению высокого урожая, предотвратить глобальный голод вряд ли удастстя.

По оценкам авторов письма, до 700 миллионов человек в настоящее время “не обеспечены продовольствием". Без активных усилий по выращиванию гораздо больших объёмов продуктов и ”различных видов продовольствия“, число остро нуждающихся достигнет миллиардов.

Каким бы трудным и некомфортным это ни представлялось, к середине столетия человечество столкнется с ещё большей нехваткой продовольствия и нестабильностью в мире. Это усугубится порочным кругом конфликтов и отсутствием продовольственной безопасности отрытое письмо 153 лауреатов Нобелевской и Всемирной продовольственной премий

По прогнозам, мировое население к 2050 году увеличится еще на 1,5 миллиарда человек, а изменение климата приведет к снижению производительности большинства основных продуктов питания, отмечают эксперты. Так, ожидается, что производство кукурузы в Африке сократится, и в разных частях мира усилится деградация почв и нехватка воды.

Письмо было подготовлено по итогам встречи экспертов по доступности продовольствия, которая состоялась прошлой осенью в Риме. Несмотря на потенциальную мрачность, отображённая в нём картина даёт надежду на оптимистичное будущее, если люди предпримут необходимые действия.

В письме говорится, что резкое увеличение финансирования исследований в сочетании с более эффективными способами обмена информацией и распределения продуктов питания могло бы предотвратить потенциальный голод.

Архив: женщина готовит еду в семейном приюте на Гаити Odelyn Joseph/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

По словам Брайана Шмидта, лауреата Нобелевской премии по физике 2011 года, необходимость резкого увеличения производства продуктов питания в ближайшие десятилетия - "огромная проблема". Но её можно разрешить при надлежащем финансировании, расширении существующих знаний в этой области и глобальном лидерстве.

Это проблема, которая неизбежно разрешима. Это проблема, которая затронет миллиарды людей через 25 лет. Это проблема, для решения которой нет проигравших, есть только победители Брайан Шмидт лауреат Нобелевской премии по физике 2011 года

Шмидт надеется, что правительства США, Европы и других стран смогут взять на себя обязательства по решению проблемы, но он считает, что частным группам, таким как Фонд Гейтса, возможно, придется взять на себя ведущую роль в финансировании первоначальных шагов, которые привлекут внимание политиков и потребуют незамедлительных действий.

В письме содержится призыв к “преобразовательным усилиям”, таким как усиление фотосинтеза в основных культурах (пшеница и рис), выращивание культур, которые не так сильно зависят от химических удобрений, и увеличение срока хранения фруктов и овощей.

Синтия Розенцвейг, ученый-климатолог из НАСА, получившая Всемирную продовольственную премию в 2022 году, подчёркивает, что исследователи продвигаются к прорывам в этой области, но их работа нуждается в дополнительном финансировании и внимании со стороны мировых лидеров.

Термин "Полет на Луну" относится к беспрецедентным усилиям, предпринятым в связи с призывом президента Джона Ф. Кеннеди в 1962 году к американцам запустить ракету на Луну.

Удовлетворение потребностей растущего населения в продовольствии потребует от США таких же обязательств, какие они взяли на себя в достижении цели Кеннеди - достичь Луны Синтия Розенцвейг учёный-климатолог, лауреат Всемирной продовольственной премии 2022 года

“Решения проходят тщательную проверку, но для того, чтобы на практике внедрить их из лаборатории в сельскохозяйственные регионы мира, нам действительно нужен инновационный подход”, добавляет она.

Говоря о подготовке полёта на Луну, Синтия Розенцвейг подчёркивает: “посмотрите, как ученые должны были объединиться. Инженеры должны были быть частью этого. Финансирование должно было осуществляться совместно, с привлечением широкой общественности, - заключает она. - Такая же поддержка должна быть и здесь”.