153 эксперта: без прорыва в области продовольственной безопасности человечество ждёт голод

153 лауреата Нобелевской и Всемирной продовольственной премий опубликовали открытое письмо, в котором призвали умножить усилия по распределению продовольствия и получению высокого урожая, чтобы предотвратить глобальный голод. По их оценкам, до 700 млн человек сегодня "не обеспечены продовольствием".
153 лауреата Нобелевской и Всемирной продовольственной премий опубликовали открытое письмо, в котором призвали к расширению научных исследований и поиску новых способов выращивания продуктов питания для удовлетворения растущих глобальных потребностей в ближайшие десятилетия. По их мнению, в отстутствие усилий по распределению продовольствия и получению высокого урожая, предотвратить глобальный голод вряд ли удастстя.
По оценкам авторов письма, до 700 миллионов человек в настоящее время “не обеспечены продовольствием". Без активных усилий по выращиванию гораздо больших объёмов продуктов и ”различных видов продовольствия“, число остро нуждающихся достигнет миллиардов.
По прогнозам, мировое население к 2050 году увеличится еще на 1,5 миллиарда человек, а изменение климата приведет к снижению производительности большинства основных продуктов питания, отмечают эксперты. Так, ожидается, что производство кукурузы в Африке сократится, и в разных частях мира усилится деградация почв и нехватка воды.
Письмо было подготовлено по итогам встречи экспертов по доступности продовольствия, которая состоялась прошлой осенью в Риме. Несмотря на потенциальную мрачность, отображённая в нём картина даёт надежду на оптимистичное будущее, если люди предпримут необходимые действия.
В письме говорится, что резкое увеличение финансирования исследований в сочетании с более эффективными способами обмена информацией и распределения продуктов питания могло бы предотвратить потенциальный голод.
По словам Брайана Шмидта, лауреата Нобелевской премии по физике 2011 года, необходимость резкого увеличения производства продуктов питания в ближайшие десятилетия - "огромная проблема". Но её можно разрешить при надлежащем финансировании, расширении существующих знаний в этой области и глобальном лидерстве.
Шмидт надеется, что правительства США, Европы и других стран смогут взять на себя обязательства по решению проблемы, но он считает, что частным группам, таким как Фонд Гейтса, возможно, придется взять на себя ведущую роль в финансировании первоначальных шагов, которые привлекут внимание политиков и потребуют незамедлительных действий.
В письме содержится призыв к “преобразовательным усилиям”, таким как усиление фотосинтеза в основных культурах (пшеница и рис), выращивание культур, которые не так сильно зависят от химических удобрений, и увеличение срока хранения фруктов и овощей.
Синтия Розенцвейг, ученый-климатолог из НАСА, получившая Всемирную продовольственную премию в 2022 году, подчёркивает, что исследователи продвигаются к прорывам в этой области, но их работа нуждается в дополнительном финансировании и внимании со стороны мировых лидеров.
Термин "Полет на Луну" относится к беспрецедентным усилиям, предпринятым в связи с призывом президента Джона Ф. Кеннеди в 1962 году к американцам запустить ракету на Луну.
“Решения проходят тщательную проверку, но для того, чтобы на практике внедрить их из лаборатории в сельскохозяйственные регионы мира, нам действительно нужен инновационный подход”, добавляет она.
Говоря о подготовке полёта на Луну, Синтия Розенцвейг подчёркивает: “посмотрите, как ученые должны были объединиться. Инженеры должны были быть частью этого. Финансирование должно было осуществляться совместно, с привлечением широкой общественности, - заключает она. - Такая же поддержка должна быть и здесь”.