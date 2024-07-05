Европу просят помочь голодающим суданцам

"О положении Союза": Судан - следующая после Украины горячая точка? Лисе Орбану доверили курятник. Разорванные цепи африканских рабов

РЕКЛАМА

Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На дворе июль, и если вы думали, что с началом лета активность сойдет на нет, что ж, вам лучше подумать еще раз. Ошеломляющие выборы во Франции и Великобритании выявили совершенно разные политические настроения по двум берегам Ла-Манша. Фракции Европейского парламента продолжали искать партнеров и создавать альянсы в преддверии своей первой сессии в Страсбурге менее чем через две недели.

А Бельгия передала председательство в Евросоюзе давнему оппоненту Брюсселя - Венгрии.

Лисе доверили курятник

По прихоти календаря, правительство Виктора Орбана теперь отвечает за повестку дня ЕС. По словам одного наблюдателя, это все равно что поручить лисе охранять курятник.

На этой неделе Орбан также посетил Украину и основал новый правый альянс «Патриоты за Европу», который может стать крупнейшим пристанищем для перебежчиков их партий-единомышленниц в Европарламенте.

Такая бурная деятельность ради одной цели: сделать Европу снова великой!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

Если мы хотим остановить нынешний упадок и перестать слабеть, если мы хотим снова стать сильными, тогда мы должны стать великими. Как еще мы можем конкурировать с Соединенными Штатами, которые уже сделали себя великими, если мы сами не хотим стать великими?

Величие Европы, говоря словами Орбана, также зависит от действий ЕС на международной арене и в основных кризисных точках по всему миру.

Гуманитарная катастрофа в Судане

На этой неделе в Украине и секторе Газа было относительно спокойно, что позволило международному сообществу обратить более серьезное внимание на ситуацию в Судане, которая катастрофична.

На протяжении более года жестокий конфликт между суданской армией и повстанческими силами привел к перемещению сотен тысяч людей, которым практически нечего есть.

Несколько агентств ООН выпустили срочные предупреждения.

Эдди Роу, Всемирная продовольственная программа ООН:

Мы участвуем в гонке со временем не только за то, чтобы иметь достаточно ресурсов, но и за то, чтобы иметь возможность доставить эти ресурсы людям, которые находятся на грани голодной смерти.

Всего несколько дней назад Международный комитет спасения выпустил предупреждение о суданском кризисе, чтобы подчеркнуть риск усиления гуманитарной катастрофы. В его докладе выражается сожаление по поводу дипломатических неудач в борьбе с кризисом в Судане и содержится призыв к полному пересмотру гуманитарного ответа.

Чтобы обсудить это, ко мне присоединился Эатизаз Юсиф, директор по Судану Международного комитета спасения.

Гробе: Мы много слышим о гуманитарной катастрофе в Судане. Насколько ситуация там тяжела?

Юсиф: Я знаю, что Судан переживает очень трудное время. У половины суданского населения нет продовольственной безопасности. Почти 750 тыс человек испытывают недоедание или голод. Массовое перемещение людей в Судане создает острейший гуманитарный кризис. Мы распространили предупреждение, желая привлечь внимание к этому кризису, потому что гуманитарное сообщество демонстрирует неспособность спасать Судан и суданцев.

Гробе: Кто виноват в этой ситуации, кто подвел народ Судана?

РЕКЛАМА

Юсиф: Продолжаются боевые действия, враждующие стороны отказываются остановиться, сесть и попытаться решить свои проблемы. Это один из факторов, способствующих этому. Международное сообщество должно оказать на них давление, чтобы заставить прекратить огонь. Судан сталкивается и с огромными проблемами финансирования. Из 2,8 миллиардов долларов, запрашиваемых на план гуманитарного реагирования в Судане, выделяется только 16%.

Следующая горячая точка?

Гробе: Почему на международном уровне кризису уделяется так мало внимания?

Юсиф: Я думаю, что во всем мире имеется множество конкурирующих приоритетов и горячих точек. Их можно назвать: это Газа, Украина, Йемен, Сирия. А геофизическое положение Судана не слишком выгодно. Оно не привлекает большого интереса. Но по-моему, к нынешнему кризису действительно следует привлечь внимание, в том числе в средствах массовой информации.

Гробе: Чем могут помочь международное сообщество и Европейский союз?

Юсиф: Я считаю, что ЕС и его страны-члены сыграли ведущую роль в международном ответе на кризис в Судане. Они организовали в апреле Парижскую конференцию, а также способствовали наращиванию гуманитарных усилий. Но в дополнение к этому мы просим Евросоюз использовать свой дипломатический вес, чтобы обеспечить прекращение огня и гуманитарный доступ путем взаимодействия с региональными игроками. Сейчас необходимо оказать политическое давление.

РЕКЛАМА

Разорванные цепи

Другая тема. На этой неделе в Нидерландах завершился Год памяти рабов, посвященный отмене рабства в 1863 году. Основная церемония прошла в амстердамском Остерпарке, на ней присутствовал Марк Рютте в последний день своего пребывания в должности премьер-министра.

На протяжении более 300 лет работорговцы из Нидерландов похищали и переправляли через Атлантику взрослых и детей из разных частей Африки. Бывшие голландские колонии Суринам и Карибские острова, такие как Аруба и Кюрасао, обязаны своим экономическим богатством принудительному труду рабов.

Годом памяти власти Нидерландов хотели внести свой вклад в постоянное расширение знаний о малоизученной части истории страны. Правительство также приносило извинения и возмещало ущерб.

Первое июля теперь называется "Кети Коти": "день, когда были разорваны цепи"."