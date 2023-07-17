"Зерновая сделка": продовольствие как оружие

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"Выход России из "зерновой сделки" угрожает миллионам голодом", - заявил генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш призвал Москву изменить решение

Это последнее грузовое судно с украинским зерном, досмотренное в Стамбуле в рамках заключенного Россией международного соглашения об экспорте зерна черноморским маршрутом. Москва объявила о выходе из "зерновой сделки" через несколько часов после того, как два взрыва обрушили часть Крымского моста. Генеральный секретарь ООН, при посредничестве которого было заключено первое соглашение, заявил, что он глубоко разочарован этим решением.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"В конечном счете, участие в этих соглашениях - это выбор. Но у борющихся (с голодом) людей и у развивающихся стран нет выбора. Сотням миллионов людей грозит голод, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они заплатят за это цену".

Европа тоже не осталась в стороне. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил:

"Но все поймут, что за этим стоит, что это, по сути, действие, которое во многом связано с тем, что Россия не чувствует ответственности за доброе сосуществование всех в мире".

Украина и Россия - одни из крупнейших в мире экспортеров зерна, и многие страны зависят от этого экспорта, без которого им грозит голод.

Москва заявляет, что готова возобновить сделку, если будут отменены санкции против российских удобрений и продуктов питания. Запад обвиняет Россию в использовании продовольствия в военных целях.