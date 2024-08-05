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Алжирская боксёрша Иман Хелиф просит прекратить травлю

Хелиф заявила, что продолжит борьбу за первое для Алжира олимпийское золото в женском боксе.
Хелиф заявила, что продолжит борьбу за первое для Алжира олимпийское золото в женском боксе. Авторское право John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Иман Хелиф заявила, что волна критики, которая обрушилась на неё из-за неправильных представлений о её гендерной принадлежности, “наносит ущерб человеческому достоинству".

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Боксёрша Иман Хелиф прервала молчание, впервые прокомментировав скандал, разгоревшийся после её боя с итальянкой Анджелой Карини на Олимпийских ирах в Париже. Алжирская спортсменка призвала прекратить травлю и распространять слухи о том, что она является трансгендерной персоной.

Поединок 1/8 финала соревнования по боксу в весовой категории до 66 килограммовпродлился всего 46 секунд. Пропустив несколько прямых ударов от соперницы, представительница Италии отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его "нечестным".

Иман Хелиф, алжирская боксёрша:

"Я призываю всех людей мира соблюдать принципы Олимпийской хартии, воздерживаться от травли спортсменов, потому что это имеет последствия, серьёзные последствия. Это может разрушать людей, убивать их мысли, дух и разум. Это может привести к расколу. И поэтому я прошу всех воздержаться от травли".

После боя Карини не стала пожимать руку сопернице, но позже извинилась за своё поведение.

В 2023 году Хелиф отстранили от чемпионата мирапо босу из-за ДНК-теста, проведённого Международной боксёрской ассоциацией (IBA), который выявил у неё, а также боксёрши с Тайваня Линь Юйтин "наличие XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона". Но МОК допустил атлеток до Олимпиады, сославшись на нечеткие стандарты биохимического тестирования и непрозрачное управление IBA.

Хелиф опровергла утверждения о том, что она совершала трансгендерный переход, отметив, что в Алжире он запрещён. Также она подчеркнула, что часто тренировалась в Ассизи на юге Италии, и местные тренеры и спортсмены хорошо её знают.

Иман Хелиф, алжирская боксёрша:

"Местные тренеры знают меня с юных лет, когда я ещё начинала выступать за национальную сборную. Итальянская боксёрша знает меня, и знает хорошо. Я тренировалась с ней на рингах в Ассизи. Они воспользовались кампанией в СМИ против меня, но я всё равно буду работать, чтобы достичь цели, ради которой я здесь".

Атлетка поблагодарила МОК за поддержку, пообещав продолжить путь к первому для сборной Алжира олимпийскому золоту в женском боксе. Во вторник она выйдет на ринг, чтобы побороться за выход в финал.

Бах и Мелони обсудили инцидент

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая ранее назвала исход поединка несправедливым и выразила поддержку своей соотечественнице. Мелони упирает на то, что женщины не должны соревноваться с соперницами, у которых имеются "мужские генетические характеристики".

"Мы договорились поддерживать для улучшения научной базы с целью внести больше ясности в такие ситуации, поскольку Хелиф - женщина и участвовала в международных состязаниях на протяжении шести лет, - сказал на встрече Бах. - Мы разделяем мнение, что требуется прояснение и улучшение научного контекста".

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