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Женщины и мужчины в Европейском парламенте

Члены Европарламента выстраиваются в очередь для тайного голосования на первом пленарном заседании недавно избранного Европарламента в Страсбурге, Франция, 16 июля 2024 года.
Члены Европарламента выстраиваются в очередь для тайного голосования на первом пленарном заседании недавно избранного Европарламента в Страсбурге, Франция, 16 июля 2024 года. Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Giorgia Orlandi
Опубликовано
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В нынешнем Европарламенте впервые женщин меньше, чем мужчин. О гендерном равенстве говорит Джеромин Андольфатто из Европейского женского лобби.

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Избранный в июне Европейский парламент стал первым в истории, в котором женщин депутатов меньше , чем мужчин. Но как это влияет на людей, возглавляющих различные комитеты, и как там представлены женщины?

Джеромин Андольфатто из Европейского женского лобби говорит, что во многих комитетах в основном мужчины:

"Портфели, которые имеют значение, те, что мы называем сильными портфелями, где деньги, где власть - например, иностранные дела, бюджет, экономика - обычно достаются мужчинам с точки зрения, например, руководства комитетами. Точно так же и среди членов этих комитетов преобладают мужчины. Так что, к сожалению, это все еще реальность с точки зрения присутствия женщин в качестве председателей, заместителей председателя и т. д".

По словам Андольфатто, эта разница не связана напрямую с подъёмом крайне правых сил, наблюдаемым на этих выборах. Но она считает, что женщины, избранные от этих партий, не обязательно защищают права женщин.

Джеромин Андольфатто, Европейское женское лобби:

"Однако немного беспокоит то, что крайне правые партии или группы в Европейском парламенте действительно имеют довольно значительное представительство женщин в некоторых из них. Но есть и группы, которые, как известно, не поддерживают права женщин. Они довольно враждебно относятся к женщинам. Итак, это также новая задача для нас в том смысле, что нам придется определить, кто будет нас поддерживать, кто будет защищать права женщин".

Европейское женское лобби считает, что за последние пять лет ЕС принял ряд важных законов, например, первый закон о предотвращении насилия в отношении женщин. Но они верят, что можно сделать больше.

Джеромин Андольфатто, Европейское женское лобби:

"Мы также хотим видеть наличие специального бюджета для защиты прав женщин, возможно, на некоторых условиях, когда дело доходит до тендеров и бюджетных средств для защиты прав женщин и гендерного равенства".

Председатель Еврокоммссии Урсула фон дер Ляйен стермится к гендерному паритету среди еврокомиссаров.

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