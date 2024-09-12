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Полиция ФРГ расследует обстоятельства обрушения моста в Дрездене

Дрезден, Германия
Дрезден, Германия Авторское право Robert Michael/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Robert Michael/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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В Дрездене из-за обрушения моста нарушено движение общественного транспорта и ограничено теплоснабжение по всему городу. Власти ведут расследование.

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В Дрездене расследуют обстоятельства обрушения стометрового пролета моста через реку Эльбу. Инцидент серьезно нарушил жизнь города. Нарушено движение общественного транспорта. Также в результате аварии были повреждены две крупные линии теплоснабжения. Потоки горячей воды затопили часть набережной.

Дирк Хильберт, мэр Дрездена: "Мост — это жизненная артерия для людей, экономики и культуры этого города. Это важнейшее соединение севера и юга. Это федеральная трасса".

Симона Прюфер, дорожно-строительное бюро Дрездена: "Могу сказать, что мост постоянно инспектировали и обследовали в соответствии с требуемыми инструкциями. Мы все были очень удивлены этим инцидентом и теперь уделяем большое внимание расследованию причины".

Как сообщили власти, подача централизованного теплоснабжения по всему городу ограничена из-за повреждения труб.

По данным властей никто во время инцидента, произошедшего в ночь на среду не пострадал. По словам мэра города аварийные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии. На данный момент правоохранительные органы не видят в случившемся признаков преступной деятельности.

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