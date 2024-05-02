Натаван Гасанова из Azercosmos рассказывает о том, как важно принимать гендерное равенство и инвестировать в женщин-лидеров.

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Путь Натаван Гасановой в космическую отрасль начался с того, что она бросила вызов ожиданиям и решила изучать экономику вместо того, чтобы стать преподавателем фортепиано, как того хотели ее родители.

Когда Натаван пришла в Azercosmos, космическое агентство Азербайджанской Республики, она познакомилась с женщинами, которые успешно справлялись с ролью технических руководителей. Это помогло ей понять, что успех в этой отрасли, где доминируют мужчины, вполне достижим. Постепенно Натаван добилась успехов в своей карьере и в настоящее время занимает должность директора по стратегии и развитию бизнеса в Azercosmos. Она руководит командой из 10 человек, которая сбалансирована по гендерному признаку, что способствует как гендерному равенству, так и разнообразию взглядов на проекты.

Натаван гордится работой Azercosmos и рассказала Euronews о том, как агентство предоставляет важнейшие географические данные и видеоуслуги более чем 200 клиентам в более чем 40 странах. Эти услуги помогают в управлении экологией, мониторинге последствий изменения климата и формировании государственной политики. Кроме того, Azercosmos играет ключевую роль в развитии космической экосистемы Азербайджана, проводя конкурсы, хакатоны, акселерационные программы и мероприятия. В 2023 году агентство провело Международный астронавтический конгресс, в котором приняли участие 132 страны.

Стремясь стать международным лидером в космической отрасли, Натаван получила дополнительное образование в Международном космическом университете и занимается наставничеством молодых женщин, поощряя их к освоению областей, связанных с космосом. Ее подопечные добились успеха в отрасли, а Натаван служит примером того, что настойчивость и следование своему видению приносят свои плоды.