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Зеленский: Украина будет бороться за Крым, "свободный от России и страха"

Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Хорватии в рамках саммита "Крымской платформы"
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Хорватии в рамках саммита "Крымской платформы" Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Euronews
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На саммите "Крымской платформы" президент Украины напомнил, что нынешняя полномасштабная война началась с оккупации Крыма РФ. Зеленский подчеркнул, что именно освобождение полуострова станет залогом прочного мира в Украине.

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В рамках четвертого форума "Крымская платформа" лидер крымских татар Мустафа Джемилев и президент Украины Владимир Зеленский торжественно открыли в Киеве мемориал памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

Верховная рада Украины в 2015 году официально признала депортацию 1944 года геноцидом крымско-татарского народа. Такую же оценку истории разделяют в Литве, Латвии, Канаде и Польше.

Президент Зеленский напомнил, что нынешняя полномасштабная война началась с оккупации Крыма и подчеркнул, что именно свобода полуострова станет залогом прочного мира в Украине.

"Благодаря "Крымской платформе", благодаря всем нашим дипломатическим усилиям, благодаря сопротивлению нашего народа, наших солдат, мы абсолютно четко заявляем, что заставим Россию посмотреть в лицо реальности, а именно международному праву, силе глобальной солидарности и необходимости восстановления полной справедливости для Украины, и в конечном итоге прочного мира для всей нашей земли", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не "продаст" свою землю и не "бросит" свой народ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам форума по видеосвязи. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эрдоган подчеркнул, что Турция "искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром", а возвращение Крыма Украине – это требование международного права.

"Крымская платформа" – дипломатическая инициатива Киева и ее президента Владимира Зеленского, выдвинутая в 2021 году, накануне 30-й годовщины независимости Украины. Форум объединяет основные государства, поддерживающие Украину, и был задуман как механизм международной координации и консультаций, чтобы положить конец аннексии Крыма Россией.

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