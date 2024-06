ЕЦБ принёс облегчение задолжавшим фирмам и семьям  

By Joao Vitor Da Silva Marques

"О положении Союза": Снижение процентной ставки. Ультраправые хотят возглавить фермеров. Утилизация пищевых отходов. Лидеры подбадривают футболистов

**Программу ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "**Последний по времени инфляционный кризис начался в 2022 году после крупномасштабного вторжения России в Украину. Индекс потребительских цен в Евросоюзе вышел на пик в 10,6% в октябре 2022 года. В ответ Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки.

Два года спустя инфляция в еврозоне снизилась до 2,6%, что близко к 2%, которые считаются идеальным показателем. Наконец, на этой неделе ЕЦБ сделал то, что должно принести облегчение семьям и компаниям, которые оказались в стеснённом положении из-за высоких банковских платежей.

Снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов председатель Центробанка Кристин Лагард назвала разумным решением, учитывая риски, которые все еще существуют:

Мы намерены обеспечить своевременное возвращение инфляции к нашему среднесрочному целевому уровню в 2%. Мы будем сохранять ставки достаточно ограничительными, пока это необходимо для достижения этой цели. Мы будем и дальше опираться на свежие данные и проводить оперативные совещания для определения адекватного уровня и продолжительности ограничений.

Ультраправые хотят возглавить фермеров

"Фермеры-бойцы". Так называют себя участники демонстрации на этой неделе в Брюсселе. Они недовольны недавними поправками, внесенными в Единую сельскохозяйственную политику в ответ на волну протестов, продолжающуюся уже полгода.

Новой акцией руководили фермерские организации, близкие к ультраправым, а ораторы на митингах принадлежали к таким партиям из Польши, Бельгии и Нидерландов.

Главная европейская аграрная федерация Copa-Cogeca не участвовала. Одна из организаторов, Сиета ван Кеймпема, отказалась иметь с ней дело:

Мы снова и снова слышим ложь. Этот протест проводят "Силы защиты фермеров", организация, отстаивающая интересы только фермеров. А переговорами с властями и всеми финансовыми делами занимаются семь других организаций. В нашем протесте нет политики и экстремизма, но мы окружены людьми, которые лгут.

Утилизация пищевых отходов

Очень важно производить качественные продукты питания по справедливой цене, а также избегать пищевых отходов, которые составляют 20% того, что покупают потребители.

Пищевые отходы оказывают значительное воздействие на окружающую среду в плане использования земли и воды, а также из-за выбросов загрязняющих газов, которые влияют на климат.

Чтобы обсудить решения этой проблемы, Европейская комиссия устроила на этой неделе Европейский форум по потребительским пищевым отходам с участием исследователей и других профессионалов.

У меня была возможность взять интервью у одного из экспертов. Это Кристоф Дирксенс, директор по связям с общественностью организации Too Good To Go ("Слишком хорошо, чтобы выбрасывать"). Её кампания социального действия связывает пользователей с магазинами-партнерами, чтобы спасти непроданные продукты питания и предотвратить их выбрасывание в Европе и Северной Америке.

Да Сильва: В Евросоюзе пищевые отходы составляют около 20%. Каковы основные причины, ведущие к этому?

Дирксенс: Существуют различные причины, по которым количество пищевых отходов так велико. Это может быть связано с несоответствием спроса и предложения. Но на уровне домохозяйств также существует множество причин, например, осведомленность о значении сроков годности. Некоторые продукты, которые имеют "срок годности", а не "использование до даты", на самом деле могут быть безопасны к употреблению и после этой даты. Это ещё одна из причин.

Да Сильва: Давайте поговорим об инструментах для решения этой проблемы. Каковы хорошие примеры, которые вы уже можете упомянуть, и предлагаемые идеи?

Дирксенс: Европейская комиссия выдвинула на обсуждение предложение о введении юридически обязательных целей по сокращению пищевых отходов в Евросоюзе. В настоящее время этот вопрос находится на стадии переговоров в институтах ЕС. Для потребителей проводится больше образовательных кампаний, прививающих уважение к продуктам питания. Людей призывают использовать больше здравого смысла на практике. Например, их учат готовить пищу из всех пригодных ингредиентов, например, остатков от вчерашних блюд.

Да Сильва: Мы знаем, что 30 миллионов человек в Европе не имеют постоянного доступа к еде. Ваша организация предлагает оригинальную систему с использованием приложения для мобильного телефона. Можете ли вы объяснить нам, как это работает для экономии продуктов?

Дирксенс: Мобильные приложения, подобные нашему, предоставляют инструмент, позволяющий сделать питание более доступным. Магазины, с которыми мы сотрудничаем, предлагают еду по сниженной цене, чтобы она попадала на столы, а не выбрасывалась впустую. Помимо благотворного воздействия на окружающую среду, мы также стараемся сделать продукты более доступными для всех. В основном это продукты хорошего качества. Есть глобальная статистика: если бы мы потребляли четверть всех продуктов, которые выбрасывается зря, у нас уже было бы достаточно еды, чтобы накормить всех, в достаточном количестве. Это шокирующая статистика.

Лидеры подбадривают футболистов

Сейчас много говорят о франко-германской оси как о движущей силе Евросоюза. Эти две страны также являются важными футбольными державами.

На следующей неделе начнется Еврокубок 2024 года. Поскольку принимающей страной будет Германия, канцлер Олаф Шольц не мог не посетить национальную сборную на стадине «Альянц Арена». А президент Франции Эммануэль Макрон нанёс визит команде "синих" в тренировочном центре Клерфонтен.

Напомним, что Франция принимала Еврокубок в 2016 году, но в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии Covid-19. В конечном итоге сборные встретились в 2021 году на матчах в разных странах. Победительницей стала тогда Италия, еще один тяжеловес в европейском футболе и политике".