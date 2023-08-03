Утилизация отходов - актуальная проблема в ЕС

Огромный пожар, произошедший в прошлом месяце на свалке в Зелена-Гуре, подлил масло в огонь непрекращающегося спора о политике Польши в отношении обращения с отходами.

Неадекватное хранение и переработка, а также незаконный ввоз отходов стали острой проблемой в Польше. Многие обвиняют власть имущих всех уровней в халатности.

Дариуш Легутовски, депутат городского совета Зелена-Гуры:

"20 миллионов евро идёт на утилизацию отходов и борьбу с экологическими последствиями, а теперь с мелиорацией, восстановлением, защитой, может быть в 10 раз больше. Это экологическая катастрофа. У нас есть претензии к работе всех служб за то, что они не заботятся о фактическом воздействии на окружающую среду. Только через неделю нас предупредили об опасности, грозящей местным садовым растениям".

Именно после этого пожара польское министерство климата подало жалобу в ЕС на незаконный вывоз 35 000 тонн отходов из Германии. Это первый шаг перед обращением в Европейский суд.

Александр Бжозка, пресс-секретарь Министерства климата:

"Власти Федеративной Республики Германия не считают себя обязанными собирать эти отходы. Мы хотели решить этот вопрос во внесудебном порядке - к сожалению, это не сработало. Следовательно, по закону каждое государство-член ЕС имеет право подать жалобу на другое государство, что мы и сделали. Теперь у комитета есть 3 месяца, чтобы проанализировать и дать ответ по этому вопросу".

Кристофер Штольценберг из министерства окружающей среды Германии прокомментировал, что возвращение нелегально вывезенных отходов является обязанностью федеральных земель.

Однако он добавил, что сам факт незаконного вывоза отходов из Германии вызывает серьезную озабоченность, и министерство по-прежнему привержено делу улучшения предотвращения подобных нарушений в ЕС.

Дело о свалке в Зелена-Гуре поднимает проблему незаконной перевозки и хранения отходов, которая имеет намного больший масштаб.

Эва Дунал, журналист:

"Таких [незаконных] свалок сейчас в стране более 400, из них около 140 — места, где обнаружены опасные отходы. Все больше журналистов поднимают эту тему, так что я надеюсь, что эта тенденция борьбы с экологической преступностью - строго говоря, борьбы с опасными отходами - будет расширяться, и больше таких свалок будет выявлено, но и больше будет "утилизировано".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Из-за пожаров на свалках правительство рассматривает возможность оказания большей поддержки местным сообществам в утилизации отходов — чиновники, безусловно, почувствуют повышенное давление, чтобы действовать сейчас, в преддверии выборов".