Акции протеста европейских фермеров идут на спад

Крупнейшая организация тружеников сельского хозяйства Евросоюза Copa-Cogeca не поддержала манифестацию в Брюсселе

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Накануне европейских выборов фермеры намеревались провести в Брюсселе крупную акцию протеста против мер по спасению климата, которые причиняют им немалый ущерб. Но в последние недели Еврокомиссия внесла ряд изменений в общую сельскохозяйственную политику, на которых настаивали демонстранты, и смягчила экологические требования.

Кристиан Конверс, глава организации Coordination Rurale (Сельская координация):

Этого недостаточно. Сделаны некоторые небольшие изменения, на которые нам еще предстоит обратить внимание, но они не имеют существенного значения. На данный момент, на данном этапе, Еврокомиссия не уступила на уровне экономики.

В итоге слёт тружеников села был больше похож на летний фестиваль, чем на демонстрацию.

Корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт:

Этот фермерский протест в Брюсселе, несомненно, был наименее многочисленным за последние месяцы. Мы поговорили с организаторами, которые сказали нам, что ожидали от 15 тыс до 20 тыс человек. Но в итоге на мероприятии присутствовало гораздо меньше людей. Меньше также было проявлений насилия.

Не прибегать на улицах к насилию и вандализму, а применять более изощренную тактику и подчиняться полиции - требовали организаторы, которых обвиняют в связях с ультраправыми организациями.

Сиета ван Кеймпема из организации "Силы защиты фермеров":

Это ложь, которую мы слышим снова и снова. Этот протест проводят Силы защиты фермеров, организация, отстаивающая интересы только фермеров. А переговорами с властями и всеми финансовыми делами занимаются семь других организаций. В нашем протесте нет политики, но вокруг наших людей много лжи.

Но список ораторов показывает иную картину: на митинге выступали политики ультраправых партий, таких как "Фламандский интерес" и польская «Право и справедливость". Основная аграрная организация Евросоюза Copa-Cogeca не приняла участия в манифестациях. Между тем представитель Европейских "зелёных" считает, что ультраправые извлекают выгоду из сложностей перевода сельского хозяйства на чистые технологии.

Бас Эйкхаут написал в соцсетях:

Ультраправые кормят фермеров ложью о том, что борьба за климат и «Зелёный курс» якобы виноваты в их трудностях. Небольшая часть фермеров приняла эту ложь и встала на сторону ультраправых. Мы готовы работать со всеми фермерами, которые действуют в рамках демократии.

Начиная с зимы, протестующие смогли заставить Европейскую комиссию отменить законодательство, регулирующее использование пестицидов, а также гарантировать им стабильный доход и щедрые субсидии. Но фермеры все еще боятся, что им придется освободить часть своих земель под природоохранные мероприятия.