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Эстония усилит противодействие российскому вмешательству

Кайя Каллас. Архивное фото
Кайя Каллас. Архивное фото Авторское право Hendrik Osula/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hendrik Osula/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Эстония настаивает на введении отдельных санкций внутри ЕС для борьбы с гибридными угрозам.

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Власти Эстонию усиливают борьбу с  невоенными гибридными  операциями России, включая кибератаки, вмешательство в выборы и дезинформацию, а также нападения на противников президента Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии указала на предупреждения европейской разведки. Глава правительства заявила о необходимости "серьезно обсудить скоординированный подход" Запада к ситуации.  "Как далеко мы позволим им зайти на нашей земле?" — сказала Каллас. 

Президент Эстонии Алар Карис в среду собирает совет по государственной обороне, чтобы обсудить российские диверсии и предстоящий Саммит мира в Швейцарии.

"Мы все понимаем, что эти гибридные атаки все еще очень актуальны. Мы также  должны быть готовы и к ним. Неважно, кибератака это или какой-то другой вид атаки, мы готовы к этому и реагируем на это. И наше послание всегда было четким: на этой территории, в Эстонии, и у всех союзников мы контролируем это и не позволим никому нарушить наше нормальное поведение и нормальное общество", —  заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Эстонские чиновники и эксперты по безопасности отмечают, что не существует коллективного механизма для борьбы с российскими невоенными операциями и призывают ЕС сделать больше.

Эстония настаивает на введении отдельных санкций внутри ЕС для противодействия гибридным угрозам.

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