Саммит ЕС: климатическая сделка

Кроме соглашения по бюджету на грядущее семилетие, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились также о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу на по меньшей мере 55% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 1990 года. Это решение позволит разблокировать тупиковую ситуацию перед встречей в ООН по климату в эти выходные.

Сообщив об этом в своём Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что таким образом "заложен чёткий путь к достижению климатической нейтральности к 2050 году".

А глава Евросовета Шарль Мишель с удовлетворением отметил, что Европа стала лидером в борьбе с изменением климата.

Но активисты организаций по защите окружающей среды, и в первую очередь Greenpeace, продолжают акции протеста, приуроченные к саммиту. Они намерены и далее оказывать давление на лидеров ЕС, требуя сократить выбросы в атмосферу до максимального уровня.

Прорыв в переговорах произошёл в преддверии того дня, в который пять лет назад было заключнено Парижское соглашение по климату, заменившее Киотский протокол. Оно было названо в своё время "историческим поворотным пунктом на пути снижения темпов глобального потепления".