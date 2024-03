Россия нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибшие и пострадавшие

Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує. —— A rescue operation is underway in Kryvyi Rih following Russia’s missile attack. A nine-story residential building was damaged. There are many wounded, some of whom are in critical condition. There is also one injured child. As of now, two people have been reported dead. My condolences to their loved ones. People are being searched for beneath the rubble. The operation will continue as long as necessary. I am grateful to each and every person who is working there, rescuing and providing medical assistance. I gave instructions to provide immediate assistance to everyone in need of it.