Россия нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибшие и пострадавшие

Российские силы снова наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины. В результате попаданий есть убитые и пострадавшие мирные люди. Российские власти заявили об атаках БПЛА на девять регионов РФ.
Во вторник вечером российские силы нанесли удар по Кривому Рогу. Власти зафиксировали по меньшей мере три попадания, в том числе в девятиэтажное здание. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых мирных жителях.
Ранее Россия осуществила ракетный обстрел Селидова. Ранения получили две женщины. Повреждены частные и многоэтажные дома, и линия электропередачи.
В тот же день, как минимум девять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом заявили российские власти и военные. В Нижегородской области в результате удара дронов возник пожар на НПЗ "Лукойла".
В Орловской области беспилотник упал на нефтебазу, где также произошел пожар. В Белгороде дрон врезался в здание администрации. Местные власти сообщили о четырех пострадавших. В результате обстрела Шебекино в Белгородской области загорелся частный дом.
Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию Белгородской и Курской областей. В ведомстве утверждают, что диверсионные группы понесли "существенные потери" в живой силе и технике.
Согласно тому же источнику, были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской и и Тульской областями.
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны России причиной назвали пожар одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. В прошлом украинские дроны наносили удары по российским военным авиабазам.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сказал, что ситуация на фронте значительно лучше, чем в последние три месяца. По словам президента, наступление войск РФ на востоке остановлено.
Тем временем информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что США готовят для Украины новый пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов.