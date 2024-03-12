Россия нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибшие и пострадавшие

By Euronews

Российские силы снова наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины. В результате попаданий есть убитые и пострадавшие мирные люди. Российские власти заявили об атаках БПЛА на девять регионов РФ.

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Во вторник вечером российские силы нанесли удар по Кривому Рогу. Власти зафиксировали по меньшей мере три попадания, в том числе в девятиэтажное здание. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых мирных жителях.

Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує. —— A rescue operation is underway in Kryvyi Rih following Russia’s missile attack. A nine-story residential building was damaged. There are many wounded, some of whom are in critical condition. There is also one injured child. As of now, two people have been reported dead. My condolences to their loved ones. People are being searched for beneath the rubble. The operation will continue as long as necessary. I am grateful to each and every person who is working there, rescuing and providing medical assistance. I gave instructions to provide immediate assistance to everyone in need of it. Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, March 12, 2024

Ранее Россия осуществила ракетный обстрел Селидова. Ранения получили две женщины. Повреждены частные и многоэтажные дома, и линия электропередачи.

В тот же день, как минимум девять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом заявили российские власти и военные. В Нижегородской области в результате удара дронов возник пожар на НПЗ "Лукойла".

В Орловской области беспилотник упал на нефтебазу, где также произошел пожар. В Белгороде дрон врезался в здание администрации. Местные власти сообщили о четырех пострадавших. В результате обстрела Шебекино в Белгородской области загорелся частный дом.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию Белгородской и Курской областей. В ведомстве утверждают, что диверсионные группы понесли "существенные потери" в живой силе и технике.

Согласно тому же источнику, были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской и и Тульской областями.

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны России причиной назвали пожар одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. В прошлом украинские дроны наносили удары по российским военным авиабазам.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сказал, что ситуация на фронте значительно лучше, чем в последние три месяца. По словам президента, наступление войск РФ на востоке остановлено.

Тем временем информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что США готовят для Украины новый пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов.