Россия атаковала Константиновку авиационной бомбой

By Euronews

23 апреля российская армия нанесла удар по городу Константиновка в Донецкой области. В результате обстрела раненые 5 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

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Пять человек получили ранения в результате российского на Константиновку Донецкой области во вторник. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 2 раненых находятся в тяжелом состоянии, повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект.

❗️Донеччина. росія атакувала Костянтинівку. 5 людей отримали поранення. Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху. Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою «УМПБ-Д-30 СМ». Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні. 🔞Застереження: відео містить чутливі кадри. Posted by МВС України on Tuesday, April 23, 2024

По предварительным данным, была применена управляемая авиационная бомба. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, такие бомбы весом до 1,5 т, помогают российским войскам "продвигаться вперёд через руины", так как способны уничтожать всё на своём пути.

Во вторник российским обстрелам подверглись также Одесса, Херсон, Харьков и Днепр. По оценкам украинского оборонного ведомства, до 25 тысяч российских военных пытаются штурмовать Часов Яр и прилегающие к нему населенные пункты Донецкой области, в частности стремятся захватить село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться к Часову Яру.

Часов Яр — решающая высота для дальнейшего продвижения на Константиновку, Краматорск и Славянск.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, российская армия, скорее всего, попытается продвинуться к городу Константиновка после заявления о том, что взяла под свой контроль Новомихайловку.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска хотят осуществить прорыв украинской линии обороны к северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Здесь они недавно они подтвердили успех в Очеретино на фоне продолжающихся боевых действий под Авдеевкой.

Во вторник министр обороны России Шойгу заявил, что российская армия увеличит интенсивность атак на логистические центры и базы хранения западного оружия в Украине в ответ на законопроект США о выделении новой помощи Киеву.

Эксперты говорят, что план России по захвату Часового Яра к 9 мая и инаугурации Владимира Путина вряд ли будет выполнен, поскольку союзники Украины наконец ускоряют доставку помощи.

Во вторник Литва объявила о передаче Украине партии командно-штабных бронемашин M577. В Минобороны Литвы утверждают, что машины уже прибыли в Украину.

Часть военной помощи США для Украины уже находится в Германии и Польше, что сокращает время, необходимое для доставки оружия и техники к линии фронта, сообщают американские СМИ. По их данным , первым делом будут доставлены артиллерийские снаряды.