Видео. Российский удар по Одессе: среди раненых 4 детей

Девять человек получили ранения в результате российского удара по южному портовому городу Одесса рано утром во вторник, сообщила Национальная полиция Украины. Среди раненых четверо детей.

Губернатор Одесской области заявил, что удар был нанесен с помощью дронов. Пострадали жилые дома, магазины и автомобили. Один дом частично разрушен.

Вызванные экстренные службы помогли жителям выбраться из горящих и поврежденных зданий.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что разрушены по меньшей мере 14 квартир:

_"В результате атаки врага повреждены жилые дома. Пострадали не менее 14 квартир. На месте ГСЧС, Муниципальный караул, другие экстренные службы помогают спасать людей". _