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Два года войны: политики ЕС и НАТО прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 4 ноября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 4 ноября 2023 года. Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Méabh Mc Mahon in Kyiv, Alice Tidey in Brussels
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ранее ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России. Они направлены против иностранных компаний, которые поставляют Москве технологии, необходимые для продолжения наступления.

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Урсула фон дер Ляйен, бельгиец Александр де Кроо и итальянка Джорджия Мелони прибыли в Киев в субботу утром, когда страна отмечает вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Глава Еврокомиссии заявила, что эта поездка в раздираемую войной страну, седьмая по счету с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия впервые ввела свои танки на территорию Украины, призвана "отметить необычайную стойкость храброго украинского народа" и оказать "моральную поддержку" украинцам.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Вам удалось остановить наступление России у самого сердца Украины. Вы спасли свою страну. Вы спасли всю Европу. И сегодня мы собрались здесь, представители всей Европы и всего мира, чтобы отдать дань уважения вашей храбрости".

"Мы сражались за это 730 дней из нашей жизни. И наша победа станет самым великим днем нашей жизни", - сказал, принимая высоких гостей в аэропорту Гостомель, президент Украины Владимир Зеленский.

В столице Украины местные жители говорили о своем отношении к 24 февраля, который заставляет заново переживать ужас того дня, когда сбылся самый худший сценарий. 

"Странно называть это (очередной) годовщиной. Годовщины нужны для того, чтобы праздновать что-то хорошее", - сказала одна девушка корреспонденту Euronews Меаб Макмахон утром в Киеве.

"Идет война, но местные жители находят способы справиться с ней. Все пострадали, все что-то потеряли", - говорит другой житель Киева. 

По его словам, люди идут в кинотеатр, надеясь, что смогут посмотреть полный фильм и их не прервет сигнал тревоги, предупреждающий о приближающихся российских ударах. Дети, которые часто физически не могут посещать школу, потому что в большинстве случаев там нет укрытий от беспилотников и ракет, играют на улицах.

Киевляне, похоже, занимаются своими повседневными делами на фоне сирен, но  союзникам Украины приходится бороться с недовольством из-за усталости от войны.

"Место проведения сегодняшнего мероприятия символично, - передает из Киева корреспондент Euronews. - Этот военный аэропорт расположен всего в 30 км от Киева, ровно посередине между Ирпенем и Бучей. Он стал первой мишенью российских ударов в самом начале полномасштабного вторжения в феврале 1922". 

Лидерам ЕС потребовалось несколько недель, чтобы одобрить пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который позволит им продолжить финансирование некоторых основных сфер в течение следующих четырех лет. В то же время обсуждение специального фонда ЕС для увеличения поставок оружия на Украину еще не завершен.

В США пакет помощи на сумму около 55 миллиардов евро застрял в Конгрессе и находится там уже несколько недель.

Тем временем ЕС на этой неделе одобрил 13-й пакет санкций против России в связи с войной. Новый пакет мер направлен против компаний из третьих стран, включая Китай, Индию и Турцию, которые позволяют России обходить западные санкции и получать запрещенные товары.

Страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты - проведут виртуальную встречу сегодня днем, в которой, как ожидается, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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